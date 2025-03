El Arriero Herrera se sacó la espinita con quienes anhelaban clasificara Millonarios

Se disputó el primer duelo colombiano en la Copa Sudamericana entre Once Caldas vs Millonarios en el Estadio Palogrande de Manizales: Fue victoria y clasificación para el ‘blanco blanco’, hecho que gozaron sus hinchas, jugadores y también su técnico, Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera, quien no desaprovechó la oportunidad para dejar claro que no pueden pordebajear al Once Caldas.

Para nadie es un secreto que la hinchada de Millonarios es más numerosa que los aficionados del Once Caldas, y por esa razón, había más personas esperando la clasificación del ‘Embajador’ a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero no fue así, porque Once Caldas sacó su jerarquía internacional y se quedó con ese cupo.

De hecho, el periodista de ESPN, ‘Pacho’ Vélez aseguró que al país le convenía más la clasificación de Millonarios porque, según lo que dio a entender, es un equipo que podía competir de mejor manera, no solo por su presente, sino por ser ‘Millos’: “Con el respeto por Once Caldas que tiene a Dayro. Me quito el sombrero ante él, pero libra por libra, a Colombia le convendría que Millonarios clasificara (…) El escudito de Millonarios todavía pesa en el continente”.

Todo esto llegó hasta oídos del ‘Arriero’, quien aprovechó la rueda de prensa para asegurar que no se puede menospreciar a su equipo, y ahora que consiguieron la clasificación, aseguró que van a seguir por ese camino:

“Un partido donde analizamos muy bien a Millonarios, traía jugadores importantes, los controlamos, me costó un poquito lo de Jhon Córdoba porque me complicó mucho por la banda, pero al final se gana la clasificación, también nos la merecíamos. Sé que este equipo tiene historia, recorrido y un título grande que no la tienen sino dos equipos en Colombia. No hay que menospreciar a ninguno, ni al Once, quedamos para luchar y vamos a avanzar más adelante”.