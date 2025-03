Técnico del Bucaramanga tendrá una última oportunidad con el equipo antes de que lo ‘echen’

Uno de los equipos con peor arranque de temporada en el Fútbol Profesional Colombiano, de los cuales, se esperaba bastante este año, es el Atlético Bucaramanga. Uno de los grandes señalados ha sido el recién llegado Gustavo Florentín, técnico paraguayo que arribó después de un buen paso por el Deportivo Pasto, donde alcanzó a clasificar a cuadrangulares y dejó a millonarios sin la final del segundo semestre del 2024.

Ahora, pese a la gran ilusión que dio a los hinchas la llegada de este estratega, el mal inicio marcó el desenlace de esta historia, pues, más allá de la derrota en la primera fecha, la caída en la final de la Superliga ante Nacional representó un revés grande en la continuación de la temporada, pues, estuvo bastante cerca el trofeo, pero entre la mala definición de penales y el árbitro que le perdonó una roja a los ‘verdolagas’, la cosa se les puso bastante para arriba.

Según el periodista Pipe Sierra, esta es la situación del estratega con el elenco santandereano: "Gustavo Florentín seguirá, por el momento, bajo el mando del Bucaramanga. No hubo acuerdo para su salida y el duelo del viernes vs. Águilas Doradas será fundamental. Su salida anticipada tiene una cifra pactada, es falso que pida “lo que queda de contrato”“. Asimismo, Caracol dio otra versión un poco diferente, pero que hace referencia a la situación: ”Un partido más para Gustavo FlorentínLuego de la reunión entre el técnico paraguayo y el presidente de Bucaramanga, se acordó darle otro partido con el equipo antes de finalizar su vínculo con el club“.

Presidente de Bucaramanga dejó claro si Rafael Dudamel vuelve o no al equipo

Sobre el rumor puntual, el presidente del equipo santandereano respondió: “Al profe Rafael (Dudamel) lo queremos. Es un gran amigo que nos dio la primera estrella y lo llevamos en el corazón, pero no. Nosotros estamos en un nuevo proceso con el profesor Florentín y me parece una falta de respeto hablar de otro nombre. No se ha hablado nada de este tema”.