Rafael Dudamel está en Real Madrid, pero su corazón está con Santa Fe y estas serían sus condiciones

No cabe duda que Rafael Dudamel es un técnico exitoso en el fútbol colombiano, pues con procesos de poco tiempo, ha logrado salir campeón tanto con Deportivo Cali como con Atlético Bucaramanga.

Ahora que salió del ‘Leopardo’, se fue para Europa a seguir preparándose, según indican múltiples versiones de la prensa, mientras espera una llamada de Santa Fe.

Para nadie es un secreto que a Rafael Dudamel le gustaría llegar a Independiente Santa Fe, y ahora mismo, el escenario parece inmejorable, pues el ‘León’ está sin entrenador tras la salida de Pablo Peirano y el venezolano es agente libre.

No obstante, él le confesó a Javier Hernández Bonnet que hasta la semana pasada, no había ningún acercamiento oficial y todo son rumores: "no tengo la menor idea de lo que se está diciendo en la calle, no me han dicho, no me han llamado".

Entonces, Dudamel tomó un avión con rumbo al ‘viejo continente’, específicamente a Madrid, para capacitarse de la mejor manera antes de continuar su carrera en algún otro equipo.

Según informó ‘Pipe’ Sierra, el técnico venezolano no representaría un problema económico para Santa Fe y lo único que pediría es un proyecto deportivo serio:

“Rafael Dudamel está en Europa y, por estos días, se capacita con el Real Madrid. Si bien al DT venezolano le gustaría dirigir a Santa Fe, aún no hay diálogos El dinero no sería un inconveniente, pues el entrenador busca un buen proyecto deportivo para trabajar”.

¿Quiénes son los candidatos para ser técnico de Santa Fe?

Así como suena fuerte el nombre de Rafael Dudamel, también ha circulado que Alberto Gamero es una opción para el cuadro ‘Cardenal’, al igual que Arturo Reyes.

No obstante, según anunció el club, no se apresurarán a anunciar a un entrenador hasta que estén convencidos al 100%.