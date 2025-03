Hinchas de Nacional crean particular campaña con Hinestroza para que Lorenzo no se confunda

Marino Hinestroza está volando con Atlético Nacional, situación por la que muchos sentencian que su llamado a la Selección Colombia es casi inminente y ante esto, varios hinchas del cuadro antioqueño han comenzado una campaña para que Néstor Lorenzo no se confunda con él.

El extremo viene en un nivel de gran rendimiento que, para la mayoría, lo tiene como el mejor jugador del fútbol colombiano en la actualidad. Fue clave en los recientes tres títulos del conjunto Verdolaga y viene en alza en este 2025.

Este martes 4 de marzo dejó otra gran demostración de talento en la goleada 1-5 de su equipo como visitante ante Fortaleza en donde anotó dos goles en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Hinchas de Nacional aclaran quién es Marino Hinestroza

Con este rendimiento, han aparecido varios pedidos a Selección Colombia por parte de Néstor Lorenzo al jugador. Ante esto, varios aficionados tomaron la situación de manera jocosa, compartiendo que sin duda debe ser llamado, pero dejando imágenes de otros jugadores.

Fotos de Dairon Asprilla, Felipe Aguirre y ‘Tatay’ Torres aparecieron en dicha campaña, pidiendo al entrenador que no se confunda y que cualquiera de esos es ‘Marino’. Todo con la intención de que no sea convocado y evitar alguna posible lesión o que lo convoquen y no lo dejen jugar en la Tricolor.

“Crack Marino. Inevitable su llamado a la Gloriosa Selección 🇨🇴 🙏🏻”, compartió un hincha con una imagen de Dairon Asprilla.

Con el mismo Dairon de protagonista, otra aficionada replicó: “Este es Marino Hinestroza para que no se confundan @FCFSeleccionCol”.

“Si marino debe estar!”, lanzó otro con un montaje en el que usaron el rostro de Asprilla.

Además, Tatay Torres apareció en otras publicaciones con mensajes sarcásticos como: “De acuerdo, Marino Hinestroza merece selección Colombia”.

Hasta Felipe Aguirre fue usado para que ‘confundan’ a Hinestroza: “Ese Lorenzo parece no saber mucho de fútbol así que si pregunta quién es Marino todos dicen que es este, ojo pues David con ir a decir otra cosa”.

De manera jocosa se toman los hinchas de Nacional el pedido de algunos periodistas de que Marino Hinestroza sea convocado a la Selección Colombia y hacen una campaña de confusión para ver si se llevan a alguien más en lugar del extremo.