“Millonarios a nivel internacional no existe”, Óscar Córdoba alborotó a los hinchas azules

Óscar Córdoba, en su faceta de panelista de ESPN, se ha venido caracterizando por la franqueza de sus sentencias y en esta ocasión alborotó a los hinchas de Millonarios al sentenciar que el cuadro Albiazul no existe a nivel internacional.

Todo se dio previo al inicio de la Copa Sudamericana en la que se comenzará con cruces entre equipos colombianos en donde se medirán Once Caldas vs Millonarios y Junior vs América de Cali.

La charla llevó al debate de quién (equipo) convendría al fútbol colombiano que avanzara a la siguiente ronda, entre el cuadro de Manizales y el equipo bogotano, en algo que dejó duras sentencias.

Óscar Córdoba minimizó a Millonarios internacionalmente

Exponiendo sus puntos, el guardameta que supo atajar en el cuadro azul, dejó claro que le gustaría que pase ese equipo, pero fue franco en decir que por fuera tiene nulo reconocimiento.

“Le convendría que Millonarios saque cabeza y compita a nivel internacional (…) Millonarios a nivel internacional no existe. Acá lo conocemos por la época del Dorado, pero eso fue hace mucho tiempo y no se competía a nivel internacional como hoy en día”, sentenció.

Añadiendo que “La mejor presentación que recuerdo, con mayor suceso, fue la del Chiqui García que fue eliminado por Atlético Nacional. De resto ha ido de tumbo en tumbo”.

Certera afirmación de Óscar Córdoba que tiene alborotado a más de un hincha e incluso algunos de sus compañeros trataron de refutarlo, pero casi que hubo consenso entre la mayoría al respecto de la sentencia de que Millonarios no existe en el exterior.