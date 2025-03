Hincha de América alega que le negaron la entrada al Pascual por su particular tatuaje

Varias historias han dejado las restricciones implementadas para el ingreso de los hinchas de América de Cali al estadio Pascual Guerrero y entre tantas apareció una bastante jocosa, que no se sabe si es real o en burla, de un hombre que alega que no lo dejaron entrar por un tatuaje de Jesús.

Luego del caos que se generó en la final de Copa por la derrota ante Atlético Nacional y la invasión de campo, llegó la dura sanción que dejó el estadio a puerta cerrada por varias fechas y en el primer partido que se levantó la sanción brillaron las medidas de restricción.

Entre otras, varios aficionados alegaron que les negaron el acceso por el solo hecho de tener tatuajes alusivos al conjunto vallecaucano.

Policía confunde tatuaje de Jesús con el Tigre Gareca

De acuerdo a una publicación viralizada en redes sociales, un hombre señala que pese a no haber ido a la tribuna sur, la de los incidentes, el día de la final, no lo dejaron ingresar por su tatuaje de Jesús que la policía confundió con uno del Tigre Gareca.

Esto llegó en respuesta a una publicación en la que Alex Camacho, Secretario del Deporte de Cali, señalara que “Es muy triste que, con esta nómina de lujo, @AmericadeCali juegue en un estadio vacío. Un jugador como Juan Fernando Quintero merece un estadio lleno de hinchas americanos”. @ALEXCAMINA 🗣️ El secretario agregó que revisarán nuevamente todas las recomendaciones para mejorar el plan piloto y asegurar que las medidas queden implementadas de manera definitiva. Además, enfatizó que este es un mensaje para todos los hinchas americanos. @SecDeporteCali”.

Allí, la cuenta denominada ‘América del Pueblo’ se quejó: “No estuve en Sur aquel dia en la final. No tengo cuentas pendientes con la justicia. Pago mis impuestos y soy un ciudadano de bien pero no me dejaron entrar pq tengo un tatuaje de Jesus que la policia confundió con el Tigre Gareca. @ALEXCAMINA @alejoeder SON USTEDES UNOS HPTAS”.

Ante los pedidos de los demás usuarios para que enseñara el trazo plasmado en su piel, lo compartió, señalando: “La verdad, no entiendo la confusión…”.

Ahí, la imagen habló por si sola y las burlas no se hicieron esperar con el tatuaje de un Jesús sin barba que en realidad sí tiene más parecido a Ricardo Gareca.