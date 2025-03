“No está en condiciones de competir”, Vélez sobre Falcao, respaldando las palabras de Serpa

Carlos Antonio Vélez salió a respaldar a Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, por la polémica que se generó sobre sus declaraciones respecto a Radamel Falcao García del que dijo ya no está en condiciones de competir y su aporte no es bueno.

En la pasada Asamblea del club, el dirigente señaló que él y los demás directivos no tenían la culpa de que Radamel Falcao hubiera fallado tres opciones de gol claras contra Deportivo Pasto y por eso hayan quedado eliminados en el semestre anterior.

Esa situación ha generado un gran descontento entre la afición que lo ha puesto en la picota pública e incluso el jugador ya declaró tras esta situación.

Vélez respaldó palabras de Serpa sobre Falcao

Al respecto, el analista habló en su programa matutino en el que de entrada dejó claro que su opinión no iba a gustarle a muchos: “Yo sé que vamos a estar en contravía. Es muy fácil ponerse en la fila de todo el mundo que insulta a Serpa (Gustavo) y todo el mundo feliz. No, no, no. Yo no hago fila. A mí la mayoría no me interesa porque digo lo que creo y pienso”.

Y soltó que “Serpa dijo la verdad (...) Los que tuvieron la responsabilidad contra Pasto y en los juegos del cuadrangular pasado fueron los jugadores, como siempre y si alguien pierde opciones de gol como las que perdió Falcao y Castro, pues la responsabilidad es de ellos. Ahí no tiene nada que ver Serpa, Camacho ni ninguno de ellos”.

“Entonces, dijo lo que era y ahora que es una falta de respeto. No. Lo que hay que decir es que si el dirigente piensa como piensa Serpa, que piensa bien porque es verdad lo dijo lo que dijo, pues simplemente no lo vuelva a contratar. ¿Para qué lo vuelve a traer? Ahí está la incoherencia y el contrasentido”, señaló.

Luego añadió: “’Que ayer no jugó porque lo tienen suspendido’, yo no creo. Si yo fuera David González tampoco lo pongo. El aporte de Falcao no es bueno y ojo que no pongo en duda su historia, todos sabemos lo que es. Yo lo amo, también, futbolísticamente (…) Pero el hoy, no está mejor que Giordana ni mejor que ninguno”.

Sentenciando que “No es irrespeto decir la verdad. La gente está acostumbrada a las mentiras. Él (Serpa) se equivoca en continuar con ese contrato que no debió hacerlo y Falcao es responsable de no cuidar su trayectoria. Termina en este estado en el que perrateo es de todos los días porque no está en condiciones de competir. Va a ser goles, pero no va a ser un factor influyente en nuestro fútbol”.

Sin filtro y certero, así estuvo Carlos Antonio Vélez para señalar que Radamel Falcao García no está aportando mucho a Millonarios porque no está en condiciones de competir y de paso respaldar lo dicho por Gustavo Serpa.