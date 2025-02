Neyser Villarreal habría pedido regresar a Millonarios por inesperado cambio de planes

Neyser Villarreal fue el jugador que más se destacó en la Selección Colombia Sub-17 durante el Sudamericano, razón por la cual, parecía que tendría múltiples ofertas del extranjero para continuar su carrera.

PUBLICIDAD

De hecho, ni siquiera se presentó a Millonarios cuando debía regresar a entrenamientos, al parecer forzando su salida. Sin embargo, habría pedido que le permiten continuar en el ‘Embajador’ luego que Vasco da Gama retirara su oferta por él.

Le puede interesar: Así está el Estadio el Campín luego de los conciertos de Shakira para Millonarios vs Tolima

Diferentes medios de comunicación aseguraron que Neyser Villarreal despertó el interés del Porto de Portugal, equipo donde suelen apostar por los colombianos, tal como ha sucedido con Falcao, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jackson Martínez, Matheus Uribe o Luis Díaz, entre muchos otros.

Es por esta razón que Neyser se habría negado a regresar a los entrenamientos de Millonarios, pues aunque todavía tenía contrato vigente, parece que su intención era salir lo antes posible del fútbol colombiano.

Sin embargo, parece que no hubo tantas ofertas como se esperaban y el equipo que estaba encaminado para quedarse con el fichaje del atacante colombiano era Vasco Da Gama, el cual, habría ofertado por el 60% de su ficha, pero ahora Pipe Sierra reportó que el equipo brasileño se arrepintió de este fichaje debido a que Millonarios no parecía tener el control del jugador, teniendo en cuenta que no se estaba entrenando a la par del equipo, así que eso los habría llevado a retirar la oferta.

De esta manera, Neyser habría solicitado regresar a Millonarios luego de toda la polémica:

PUBLICIDAD

“Ayer Vasco Da Gama retiró la oferta por Neyser Villarreal (19); era de 4.6M$ por el 60%. Los brasileños quedaron muy molestos con la dirigencia de Millonarios, pues no tienen ningún control sobre el delantero El jugador solicitó volver a entrenos el lunes, 3 de marzo”.