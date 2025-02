“Disfruto más de los pequeños detalles”, Messi se confesó ante Zane Lowe

Lionel Messi, ícono mundial y actual Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS, se une a Zane Lowe en una entrevista a profundidad para Apple Music. En esta conversación exclusiva, Messi habla de su carrera legendaria, de la evolución de su estilo de juego, de su vida como padre, de su viaje al Inter de Miami, del rápido ascenso de la Major League Soccer y de lo que le espera dentro y fuera de los terrenos de juego.

Lionel Messi habla de cómo el descanso puede cambiar el curso de un partido...

Zane Lowe: Aquí se pueden ganar y perder partidos, sobre todo en el medio tiempo. ¿Se te ocurre algún momento o alguna experiencia a lo largo de tu carrera en la que eso haya sido así, en la que lo ocurrido en el vestidor durante el medio tiempo haya cambiado realmente el curso del partido?

Lionel Messi: Muchas veces es difícil saber en el medio tiempo si vas a ganar o perder el partido. En un partido de fútbol pasan muchas cosas. En una fracción de segundo puede cambiar todo un partido con un gol o una expulsión o una jugada... Lo que sea... así que ese es el momento de corregir cuestiones que suceden en el partido y que quizás en el campo son difíciles de ver, porque es difícil comunicarse hay gente, no se oye bien o el entrenador ve cosas que tú no ves desde el campo. No tengo un recuerdo especial, la verdad, pero los descansos son importantes tanto para cambiar un partido como para intentar definirlo, pero... es difícil saber si vas a ganar o a perder después de la primera parte, porque en una fracción de segundo el fútbol cambia mucho.

Lionel Messi habla de su pasión por la música…

Messi: ... Escuchamos música en nuestro día a día o antes de los partidos y después de los partidos también. En el ambiente del fútbol y en el vestidor hay música constantemente. Algunos escuchan su propia música antes de los partidos, en los viajes. Pero en general la música está presente en todo lo que hacemos. Siempre he tenido esa manía, la de escuchar música yendo a los partidos, escuchar música antes de los partidos. Creo que durante toda mi carrera siempre ha sido así y que el fútbol y la música conviven mucho en esos momentos y lugares.

Lionel Messi es el nombre que aparece en tantas canciones…

Messi: Obviamente, me siento muy halagado de que me mencionen en las letras de las canciones. A mis hijos también les gusta y les sorprende escuchar mi nombre en una canción. La verdad que es muy lindo ser parte de la música desde ese punto de vista, que me tengan en cuenta en las letras, porque muchos artistas me nombraron en sus canciones y para mí eso es muy emocionante y agradezco a los que lo hicieron porque sé que en todas las letras me mencionan con mucho cariño, halagándome por algún motivo. Me siento agradecido y lo disfruto junto a mis hijos y mi familia.

Zane: ¿Es entonces cuando sientes que eres el padre más cool? ¿Es entonces cuando te sientes un padre cool?

Lionel Messi: La verdad es que no, lo mío es el campo cuando las cosas salen bien y tenemos la oportunidad de celebrar un título como grupo o individualmente y poder disfrutarlo con el equipo es especial para mí y para ellos, porque hago lo que me gusta, y triunfar en este deporte y disfrutarlo con ellos, para mí, ¡eso es lo mejor!

Lionel Messi habla del consejo que daría a su yo más joven…

Zane: Sabes, tu hijo mayor se acerca a la edad que tenías tú cuando dejaste tu casa y te fuiste a Barcelona. Sé que cuando mis hijos llegaron a un cierto punto de sus vidas, cuando mi vida cambió a su edad, y realmente me hizo pensar en mi vida de una manera diferente. ¿Qué consejo te hubieras dado a ti mismo a esa edad ahora, mirando hacia atrás en tu viaje?

Messi: Vaya, qué difícil. Hoy veo a mi hijo Thiago, que dentro de unos días cumplirá 12 años, y... Pensar que a esa edad me fui al Barcelona. Aunque fui con toda mi familia, y tuve su apoyo, para ser honesto, hoy es difícil pensar que Thiago haría eso, de hecho, tiene un torneo de fútbol y tendrá que viajar 15 o 20 días y ya es duro para nosotros. No sé, tendré que vivirlo y estar en ese momento para... saber cómo reaccionaría o qué pensaría, lo único que puedo decir es que fue un cambio duro y difícil, al mismo tiempo, yo quería el cambio. Me fui con mi familia. Tenía una convicción sobre lo que quería, siempre pensé que era mi sueño e hice todo lo posible para conseguirlo. Y gracias a mi familia, obviamente, que siempre estuvo a mi lado, pero, para ser sincero... No sé qué consejo daría, tendría que... Tendría que vivirlo de verdad, aunque espero no tener que hacerlo.

Lionel Messi habla de la evolución de su estilo de juego…

Messi: Mi estilo de juego cambió a lo largo de toda mi carrera. Empecé... Al principio empecé jugando por las bandas y después jugué hacia el centro, por momentos tenía mucha libertad y me movía por donde quería... No sé, siempre trato de generar espacios tanto para mí como para mis compañeros, ser efectivo, tratar de definir ya sea con un pase, o marcando. Así maduré, mi único objetivo siempre fue tratar de llegar al lado del rival y marcar y moverme para estar bien posicionado a la hora de atacar, de aprovechar. Aprovechar esos momentos, que no puedo prever pero sí observar el juego, ver lo que pasa, ver dónde podemos hacer daño, o que nos hagan daño a nosotros. Eso es lo que intento ver lo más rápido posible.

Lionel Messi sobre la visualización del juego...

Zane: ¿Visualizas el partido? No necesariamente para tratar de influir en el juego de antemano, pero ¿te imaginas el partido antes de salir al campo?

Messi: No, pero sí me imagino lo que me gustaría que pase o me imagino algunas jugadas, algunos escenarios del partido que podrían ocurrir y después, como dije, en un partido pasan muchas cosas, a veces sale bien, a veces no, pero trato de visualizar el partido en mi cabeza, generar mi jugada, o pensar lo que podría pasar, y después hacerlo en el campo. En realidad, muchas veces lo que uno imagina o piensa, no ocurre, pero es una buena práctica para prepararme antes de los partidos.

Lionel Messi, agradecido por su carrera…

Messi: Nunca imaginé que iba a vivir lo que viví y tener la carrera que tuve. Nunca lo pensé, nunca lo imaginé, mi único objetivo y sueño era ser profesional, jugar al fútbol desde muy chiquito y me gustaban las pelotas, y me gustaba jugar. Me encanta el juego, competir, ganar, estoy muy agradecido a Dios por todo lo que me dio, lo que logré. Tuve la suerte de lograrlo todo en el fútbol tanto en grupo con los equipos, la selección, individualmente ni siquiera le hubiera pedido tanto, realmente me dio... muchos regalos en mi vida. Me lo dio todo y simplemente estoy agradecido por mi carrera, y por la vida que me dio.

Lionel Messi habla de lo que le entusiasma de venir a Miami…

Messi: Siempre tuve en mente jugar en la MLS. Creo que lo dije más de una vez. Me atraía y era algo que quería hacer. Venir a jugar al Inter de Miami fue una oportunidad y por cómo se desarrollaron las cosas en mis últimos años en París, aunque fue una decisión que tuve que tomar sobre la marcha porque me tuve que ir del Barcelona, pasé dos años que no disfruté. No era feliz en el día a día, con los entrenamientos, los partidos, me costó adaptarme a todo eso. Me sentí llamado a venir al Inter porque es un club que está creciendo, muy nuevo, con pocos años como club. Me gustó la idea de venir y ayudar al club a ser un club más grande y también sabía que era una ciudad que a mi familia y a mí nos iba a gustar, aunque no la conocía tanto porque había venido pocas veces sabía de ella, porque tengo familia y amigos que visitaban y visitan esta ciudad y pensé que era el momento adecuado, y no me arrepiento, todo lo contrario.

Lionel Messi comparte sus impresiones sobre el estilo de juego en la MLS y el crecimiento de la liga…

Messi: Creo que es un tipo de juego muy dinámico. Muy físico, con mucha gente joven y fuerte físicamente. Todos los equipos quieren marcar y hacer un juego ofensivo. Y por eso los partidos son de ida y vuelta, algo relacionado con el país y los deportes que están acostumbrados a ver que implican mucho espectáculo... muchos goles, muchas jugadas ofensivas. Esta es una liga que maduró, que sigue creciendo, y que espero que no se detenga, y que otros clubes vean lo que pasó con el Inter de Miami y puedan seguir madurando como clubes e impulsando la liga hacia adelante, convirtiéndola en una liga más importante, y creo que esta es la oportunidad para que la MLS muestre un cambio al mundo y siga creciendo con la liga.

Lionel Messi habla de su gol con el Inter…

Messi: Creo que el equipo que tenemos hoy está hecho para tratar de ganar un campeonato, y a eso apuntamos. Creo que hubo una buena adaptación de los chicos que vinieron, con la gente joven que tenía el club y el equipo. Y creo que ese es el objetivo que tiene que permanecer, aspirar a conseguir títulos, seguir ayudando al club a crecer y que los jóvenes que están surgiendo del club tengan la oportunidad de seguir apareciendo, seguir jugando en el Inter, jugar en la MLS y dar la oportunidad a los que tienen un sueño y luchan por conseguirlo. Creo que ese es el camino, ¿no? Seguir subiendo, teniendo en cuenta dónde estábamos al principio y seguir creciendo mucho más.

Lionel Messi en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA…

Messi: Creo que esto es... muy importante para el club, especialmente, participar por primera vez en una Copa del Mundo que tendrá lugar en el país y para la MLS tener dos equipos es algo maravilloso, y como he dicho, todo lo que está pasando crea una oportunidad para que la MLS siga creciendo en el fútbol, como liga, y para que otros jugadores tengan la oportunidad de venir y seguir creciendo creo. .. el fútbol es diferente de los deportes que están acostumbrados a ver en Estados Unidos, y creo que debería gestionarse de otra manera porque es un deporte diferente y esta es una oportunidad para cambiar el chip, para cambiar, y para que la MLS siga madurando.

Lionel Messi habla del hogar, la vida familiar y la paternidad…

Zane: Pase lo que pase en el campo o en la carretera, ganes o pierdas, cuando vuelves a casa, ¿quién eres cuando entras por la puerta principal?

Messi: Para ser franco, siempre soy yo mismo y más allá de las repercusiones que puedan tener mis acciones, mi conducta creo que la mejor manera que siempre vi, es ser yo mismo y obviamente cuando entro a mi casa, y a mi familia, trato de ser un padre normal, un marido normal, como cualquier otro, asumiendo las responsabilidades que todos tenemos, como padre, como marido, como cualquiera, y ser una persona normal, como soy yo, más allá de todo lo que me pase, de la fama, del reconocimiento que pueda tener afuera, adentro de mi casa soy una persona muy normal, como cualquiera. Disciplino a los niños, les pongo límites, juego y comparto con ellos, con mi mujer, y vivo una vida muy normal también.

Lionel Messi habla del futuro…

Messi: Hoy me siento muy bien, estoy disfrutando de donde estoy, de lo que hago, de mis entrenamientos diarios, de los partidos, de mis amigos, de mi familia. Disfruto de ir a Argentina, quizás mucho más que cuando era joven y no me daba cuenta de muchas cosas. Disfruto más de los pequeños detalles que quizás antes no apreciaba. Sinceramente me siento feliz viviendo el día a día, nunca pensé mucho en el futuro, más bien vivo el día a día. Creo que cuando algo pasa es porque tenía que pasar, porque tenía que pasar y no me precipito, simplemente disfruto y vivo lo que me llega hoy.

