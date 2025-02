“Tremendo payaso”, declaración de Méndez terminó de indignar a los hinchas de Santa Fe

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, tiene bastante indignados a los hinchas de su equipo, producto de la eliminación de la Copa Libertadores que significó un duro golpe en lo deportivo y para rematar salió con una declaración que los terminó de ofuscar, tras conocerse la salida del técnico Pablo Peirano.

PUBLICIDAD

Pese a que el cuadro Albirrojo logró ganar 2-1, sobre la hora, en el estadio Metropolitano de Techo ante Iquique de Chile e igualó el marcador global, no tuvo la mejor de las suertes en los lanzamientos desde el punto penal en donde perdió la serie por 1-2.

Durante el encuentro, Steffan Pino (6’) puso en ventaja al equipo visitante, mientras que Ewil Murillo (14’) y Christian Mafla (97’) marcaron para los Cardenales.

Eduardo Méndez hizo fuerza para que perdiera Boca Juniors

En entrevista con Caracol Radio, el directivo dejó una declaración que es reprochada por los propios hinchas de Santa Fe, ya que el presidente dijo que buscó opacar la pena de la eliminación con terceros.

Vea acá: César Farías habría tomado drástica medida en Junior mientras el Carnaval de Barranquilla

“Ayer estaba haciendo fuerza para que perdiera Boca Juniors, porque eso como que mermaba un poco la pena”, señaló.

Esta declaración generó varios comentarios de hinchas del equipo Albirrojo, tipo: “Tremendo payaso tenemos de presidente”.

PUBLICIDAD

“Este nefasto hace mucho que 15 días decía que iba a pelear la Copa Libertadores, sinvergüenza, caradura!”.

“Lo increíble de esto, no son esas declaraciones típicas y paupérrimas del señor, es que la prensa no le ponga seriedad al asunto y no cuestione. Por eso nos va como nos va”.

Descontento general entre los hinchas de Independiente Santa Fe por la eliminación en Copa Libertadores y acrecentado por las declaraciones de su presidente, Eduardo Méndez, haciendo fuerza para que perdiera Boca Juniors y así disimular la pena. Ahora, la afición espera que se reivindiquen desde el club con el nuevo director técnico para reemplazar a Pablo Peirano.