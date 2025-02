“No saben lo que viví”: David Ospina recordó cómo fue su regreso a Nacional tras casi retirarse

David Ospina está en la recta final de su recuperación tras la lesión que sufrió en el bíceps femoral derecho durante el partido de ida de la Superliga frente a Atlético Bucaramanga.

Mientras está listo, el histórico guardameta concedió una entrevista con el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio, donde contó detalles inéditos acerca de su regreso a Atlético Nacional.

El portero confesó que estuvo a punto de retirarse del fútbol profesional. Fue específicamente cuando defendía los colores de Al-Nassr de Arabia (equipo donde actualmente juega Jhon Jáder Durán), y sufrió una grave lesión en su codo derecho, que por poco, lo obliga a concluir así su etapa de futbolista, por recomendaciones médicas:

“Muchos no saben lo que viví en ese año, tuve situaciones complejas, difíciles, los médicos me decían que era complejo volver a jugar. No estaba funcionando la intervención en el codo, después se tomaron otras decisiones y eso me ayudo a que pudiéramos volver a tener la movilidad y fuerza suficiente para pararme en el arco. Tener esta oportunidad me da aliento y ganas de aprovechar. Quiero seguir viviendo el día a día”.

Entonces Ospina recordó que Atlético Nacional apareció como una luz al final del túnel para continuar su carrera, aún sabiendo que está en el ocaso y teniendo en cuenta su grave lesión. David no lo pensó dos veces antes de aceptar su regreso al equipo de sus amores:

“En los últimos años, desde la lesión del codo, un año por fuera de las canchas y cuando se me da la posibilidad de volver a jugar, uno siempre quiere aspirar a cosas grandes y llegó Nacional y me presentó un proyecto interesante, me sedujo muchísimo. No me cierro todavía a qué situaciones se puedan presentar más adelante”.