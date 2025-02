“Inútiles”, Carlos A. Vélez se regó contra hinchas de Santa Fe por reprochar a Méndez

Carlos Antonio Vélez cargó contra los hinchas de Independiente Santa Fe por un comunicado que emitieron en el que le piden acciones a Eduardo Méndez y por otros que piden la salida del presidente, a ellos los llamó “desadaptados e inútiles”.

Todo esto derivado de la eliminación de la Copa Libertadores que significó un duro golpe en lo deportivo y económico para el cuadro bogotano.

Pese a que el cuadro Albirrojo logró ganar 2-1, sobre la hora, en el estadio Metropolitano de Techo ante Iquique de Chile e igualó el marcador global, no tuvo la mejor de las suertes en los lanzamientos desde el punto penal en donde perdió la serie por 1-2.

Carlos Antonio Vélez defendió a capa y espada a Eduardo Méndez

En su programa matutino, el analista se mostró indignado por las insinuaciones de varios hinchas y el comunicado que emitió la barra, dejando claro que Eduardo Méndez es dueño del club y que si quieren pedir algo, que le compren.

“Yo no sabía que Santa Fe tenía tantos dueños. Yo creí que eso era únicamente de Méndez y por ahí un socio más. Pues ayer, escribían en redes sociales y mandaban comunicados (…), esos de las barras, que son un montón de desadaptados, inútiles, esos tipos que están en todos los equipos, generalmente amparados por los dirigentes que es lo más grave”, manifestó.

Diciendo que estos, “Empiezan a exigir. ¿Exigir? Pongan plata y exijan. Hagan parte de los pasivos, paguen cada mes la nómina y exijan… pero que ‘por el aguante, que por el amor, que soy hinchas desde antes de nacer y que voy al estadio’ y ¿eso qué?, ¿les da patente para insultar, amenazar, desprestigiar, dañar a la familia, a los dirigentes, a los técnicos y a los jugadores? Por malos que sean”.

“Cuando uno pone dinero exige, pero muchos de esos barras bravas van gratis al estadio o se paran a extorsionar a la gente que entra, los he visto, o toca darles entradas porque las piden o hacen uso de la violencia”, denunció sobre los mismos.

Añadiendo: “Yo no sabía que Santa Fe tenía co-dueños con esas exigencias de ‘echen a tal y traigan a tal’. Yo no sé si eso me da fastidio, asco, ganas de vomitar o risa, pero genera una sensación maluca”.

“Otra cosa es pedir la salida de Méndez que es el dueño. Cualquier hijo de vecino pidiendo al mundo que echen al dueño. Cómprele, saque del bolsillo y le compra, pero qué bueno exigir sin poner un peso”, reprochó.

Indignado lució Carlos Antonio Vélez porque los hinchas le hacen exigencias a Eduardo Méndez y les pide que le compren el equipo si quieren pedir que las cosas se hagan como ellos quieren.