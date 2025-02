El fin de semana en el fútbol colombiano está para ‘alquilar balcón’ con 4 partidazos

Sin duda, el Fútbol Profesional Colombiano sigue siendo uno de los entretenimientos favorito de todos los seguidores de alguno de nuestros equipos, ya que, no contentos con tener una liga emocionante, la llegada de figuras ha marcado un avance en la calidad del producto que se ofrece a todos los que ven los partidos a lo largo de la semana, en especial, los sábados y domingos, cuando a falta de hacer planes o tener cosas que hacer y disfrutar, pero ¿Qué mejor que el fútbol para darle color a los días?

El primer turno será de Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla

Uno de los juegos más esperados por los hinchas de ambos equipos es este cruce entre campeones del FPC que atraviesan un mal momento. Por el lado de los santandereanos, el arranque del 2025 no ha sido muy solidario, llegando dejarlos bastante decepcionados con lo visto hasta el momento y con las formas de dirigir que tiene el estratega Gustavo Florentín, quien espera poder enderezar el camino para el ‘Leopardo’ en casa, dando una alegría a su gente y venciendo a uno de los elencos más tradicionales del país.

Este caso no está muy alejado de la realidad del ‘Tiburón’, ya que el equipo viene de perder en condición de local contra el Envigado, además de estar viviendo un mar de críticas por parte de sus hinchas, quienes ya no le creen a Cçésar Farías y piden un cambio de cuerpo técnico de forma urgente para que no sea demasiado tarde y la clasificación a los 8 no se ‘embolate’, así como la serie de Sudamericana contra América.

América por continuar y Pereira por revertir

Otro duelo atractivo es el del América de Cali y Deportivo Pereira, con dos realidades completamente diferentes. El equipo local llega inspirado, a pesar de no jugar de la mejor manera, pero con los resultados encima. A esto se le suma la presencia de sus figuras y el gran arranque de Juan Fernando Quintero con el equipo, que ha sido furioso, más de lo que se tenía previsto, y ha engranado de gran manera con Diván Vergara, Rodrigo Holgado y compañía.

Los ‘matecañas’ llegan más golpeado que nunca, pues, con apenas 5 puntos en 6 partidos, se convierten en uno de los peores elencos de este inicio de competición, ya que ni en fútbol, ni en goles, ni en hinchada hay sincronía. Es más, hasta la barra brava de la institución tuvo que intervenir para pedir la salida de manera formal del entrenador Luis Fernando Suárez, quien está peleado con la gente desde hace ya un buen rato.

Once Caldas y Alianza abren la jornada dominical

En otro enfrentamiento de realidades veremos un partido muy atractivo en el estadio Palogrande de Manizales. Once Caldas, líder parcial de la liga, espera poder mantener el buen nivel y llevarse el triunfo sobre un inspirado Alianza, que salió el fondo de la tabla de posiciones derrotando nada más y nada menos que al campeón, Atlético Nacional, en un verdadero partidazo donde, más allá de los tres puntos, mejoraron en múltiples facetas, especialmente de cara a arco, donde esperan mantener la efectividad y ser certeros ante una de las mejores defensas del campeonato, y por supuesto, buscarán frenar a Dayro Moreno y Cristián Barrios.

Por último, Millonarios y Tolima jugarán el partido de la fecha

En la esquina izquierda tendremos a Millonarios, club que viene en un nivel más que paupérrimo y con estadísticas muy bajas, perdiendo ante Medellín y Cali, además de empatar contra Llaneros, dejando a David González completamente vulnerable y en una situación incómoda, ya que los hinchas no paran de meter presión y la situación actual del club no es la mejor, especialmente con su gente, quienes no paran de atacar a jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y todo lo que se atraviese a su paso con lo que no estén de acuerdo.

Ya en la esquina derecha está el Deportes Tolima, club que llega con un rendimiento muy inconsistente, obteniendo apenas 9 puntos en 5 juegos y estando ubicados, de forma parcial, en la séptima casilla de la tabla. El entrenador Emanuel Rescalvo deberá encontrarle la derecha al equipo si desea poder competir con las demás plantillas que se prepara para darlo todo, y precisamente evitar que los ‘Pijaos’ repitan final, cosa que, a pesar de no haber ganado el título, es una presión adicional.

Bucaramanga vs. Junior - sábado 3:00 PM

América vs. Pereira - sábado 8:00 PM

Once Caldas vs. Alianza - domingo 3:00 PM

Millonarios vs. Tolima - domingo 5:30 PM