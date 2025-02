El Canal RCN se sumó al streaming y quieren darle un enfoque bien deportivo

El Canal RCN se sumó al streaming a través de su aplicación, donde buscan potenciar el deporte de nuestro país. Por tal razón, en PUBLIMETRO hablamos con Ricardo Henao y Susana Panesso, quienes nos detallaron acerca de este proyecto.

¿Qué ofrecerá la app de RCN en materia deportiva?

Ricardo Henao: “La oferta de Deportes RCN se amplía gracias a nuestra nueva app del Canal. Obviamente, hay posibilidad de tener muchas más transmisiones, nuevos talentos, gente que va a apoyar ese tipo de transmisiones. Un contenido mucho más amplio, la alternativa de tener transmisiones especiales, dedicadas únicamente para quienes se conectan con la app. Es un avance muy importante porque ahora los deportes se pueden ver en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo”.

Susana Panesso: "Con esta app del canal RCN se abre la posibilidad para tener mucho más contenido deportivo de fútbol, de ciclismo y los deportes que hacen parte del ciclo olímpico, que también le ponemos mucho a la lupa acá en el canal RCN".

¿Qué piensan de llegar al streaming?

Ricardo Henao: “Es una transformación que estamos viviendo nosotros y muchos otros medios. El desafío es que la gente se mentalice en que la televisión es más simple que antes y la puede ver en cualquier lugar y a la hora que quiera. La posibilidad está en que puede ver muchos más contenidos en el celular y es gratis. Ya no hay que pagar para ver RCN por un cable, sino que lo puede tener en su celular. Hoy en día hay que tener todas las alternativas, uno no puede despreciar el medio tradicional, pero tampoco puede abstenerse de que la gente lo vea por otros medios”.

Susana Panesso: “El que no esté en el streaming es porque no está en el mundo digital. Ha cambiado la forma de consumo de los medios de comunicación y queremos seguir transformándonos con nuestras audiencias, con esa revolución tecnológica que nos lleva al streaming. El reto entonces es alimentar esos contenidos: demanda mucho más trabajo de parte nuestra, porque entonces ya no es una sola señal, ya no es un programa único, sino que son varios y yo creo que también hay un reto super importante hoy en día y es captar la atención".

¿Qué contenidos exclusivos en deportes tendrá la app de RCN?

Ricardo Henao: “Poco a poco se irá armando la parrilla de contenidos porque la idea es que la gente tenga una oferta muy amplia de programas de debate y opinión, con muchas más transmisiones exclusivas. RCN tiene derechos muy amplios de fútbol que la gente ni la sigue, por ejemplo, la Selección Colombia de fútbol playa, el Sudamericano Sub-17 aquí en Colombia, la eliminatoria al Mundial con transmisiones exclusivas e independientes”.

Susana Panesso: “Vuelve a iniciar un ciclo olímpico ya de cara a Los Ángeles 2028, ahí vamos a tener muchísimas transmisiones también de diferentes deportes. Vamos a tener Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos. Después llegarán los Panamericanos en su momento, lástima que no vaya a ser en nuestro país porque esa era una oportunidad grandísima. Pero sí, nosotros siempre estamos muy pendientes del ciclo olímpico”.

Ricardo Henao finalizó resaltando el enfoque del canal en el aspecto deportivo: “RCN siempre tuvo un amplio contenido deportivo, pero ahora a través de la app tendrá un canal dedicado al deporte”.