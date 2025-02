“Santa Fe se respeta”, barra exige la renuncia de Peirano por eliminación en Copa Libertadores

En Independiente Santa Fe todo es caos tras la eliminación de la Copa Libertadores que significó un duro golpe en lo deportivo y en lo económico, por eso, la barra más representativa del equipo, la Guardia Albi-roja, se pronunció pidiendo el despido inmediato del técnico Pablo Peirano.

Pese a que el cuadro Albirrojo logró ganar 2-1, sobre la hora, en el estadio Metropolitano de Techo ante Iquique e igualó el global, no tuvo la mejor de las suertes en los lanzamientos desde el punto penal en donde perdió la serie por 1-2.

Durante el encuentro, Steffan Pino (6’) puso en ventaja al equipo visitante, mientras que Ewil Murillo (14’) y Christian Mafla (97’) marcaron para los Cardenales.

Comunicado de la Guardia Albi-roja por eliminación de Santa Fe

“LA GUARDIA ALBI-ROJA SUR Hinchada Popular de Independiente Santa Fe

Hoy la realidad deportiva de la institución nos deja una nueva frustración frente a lo que debe ser Independiente Santa Fe como equipo grande y representativo del país, la prematura eliminación en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025 es el resultado de una serie de malos manejos administrativos y deportivos, decisiones que siguen empañando la imagen de nuestro club alejándonos cada vez más del objetivo trazado que es SER CAMPEON.

Es inaceptable que Santa Fe, como institución campeona del continente, tenga este tipo de presentaciones en el ámbito internacional, en un enfrentamiento directo que debió estar resuelto a favor en los 180 minutos de juego, mostrando pésimos planteamientos y toma de decisiones al momento de elegir el equipo inicial, aferrándose a jugadores que no tienen las capacidades para defender nuestro escudo, situación repetitiva tanto en Iquique como en Bogotá, sabiendo lo que nos jugábamos en el máximo torneo de clubes de Suramérica.

Y sin dejar de lado el nefasto cuadrangular 2024 11, las salidas en falso ante los clásicos y tradicionales rivales y perder la final de la liga 2024 1.

Es así, como desde la barra popular exigimos la RENUNCIA INMEDIATA del señor Pablo Peirano, como director técnico de Independiente Santa Fe, desafortunadamente en Bogotá no logró lo que todos esperábamos.

De igual manera exigimos al presidente Eduardo Méndez, contratar un técnico de categoría y que este a la altura de lo que es Santa Fe para todos nosotros, que cuente con la experiencia. y recorrido necesario para tomar las riendas del equipo. NO MÁS experimentos, NO MÁS improvisaciones con técnicos aprendices, Santa Fe necesita y merece un Director Técnico que como mínimo ya sepa lo que es ser campeón y demuestre jerarquía en los momentos cruciales.

Por último, y siendo consecuentes con lo anteriormente expuesto, la institución no puede seguir reciclando jugadores que no cuenten las condiciones técnicas para estar en Santa Fe, no se pueden medir por los kilómetros que recorren en un partido, nada de esto sirve si no resuelven una jugada en los momentos determinantes de un encuentro deportivo, es evidente el bajo nivel de jugadores referentes que están en posiciones claves del campo y esto también se ve reflejado en los pésimos resultados.

Hacemos un llamado a que en la nueva etapa deportiva que debe iniciar esta semana, los once que salten al campo tengan todos los mismo objetivos, corazón y decisión para luchar y hacer respetar nuestro escudo sin importar nombres o antigüedad.

LA GUARDIA ALBI-ROJA SUR, seguirá como los últimos 28 años, alentado a Santa Fe por cualquier cancha que juegue, dejando en alto el nombre y los colores de la institución, solo pedimos que desde lo administrativo y deportivo tengan las mismas intenciones.

¡INDEPENDIENTE SANTA FE SE RESPETA!”.