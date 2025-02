Lo que faltaba: Jugador de Millonarios se declaró en rebeldía para poder abandonar la institución a toda costa

Millonarios es uno de los equipos que más malas noticias ha cosechado en los últimos días debido a su regular presente deportivo e innumerables problemas con sus hinchas que los ha llevado a estar al borde de una crisis, en parte, por el deficiente nivel en varios de sus jugadores y el dilema presenciado en el mercado de fichajes, donde cada uno de los negocios se les complicó de más, haciendo que la institución no se reforzara de la mejor forma. Ahora, a esto se le suma la gran novela alrededor de una de sus figuras actuales que estría pidiendo a grito dejar el equipo.

PUBLICIDAD

David González ha tenido que asumir retos bastante grandes tras su llegada a Millonarios, más allá de dirigir por primera vez en su carrera como entrenador a uno de los ‘titanes’ del FPC, teniendo en cuenta que en su corta carrera solo ha sido estratega del Deportivo Independiente Medellín y el Deportes Tolima, perdiendo una final de liga con cada uno de estos clubes. La presión, la hinchada y los pobres resultados han marcado este inicio del entrenador antioqueño, quien deberá ponerse las pilas si quiere recomponer el camino con sus dirigidos después de una seguidilla de malos resultados, incluyendo derrotas dolorosas ante el DIM y el Deportivo Cali.

Además de esto, parece que los jugadores no están ayudando mucho a David, pues el crack de la Selección Colombia sub 20, Neyser Villarreal, se declaró en rebeldía contar la institución para presionar su salida y así poder partir al fútbol del exterior, donde espera tener los minutos y las oportunidades que no le dieron en el ‘Embajador’. Por otro lado, Carlos Sarabia, quien también hizo parte de la tricolor en el Sudamericano, sí cumplió el trato de llegar a entrenamientos en la jornada de hoy, por lo que sería tenido en cuenta lo más pronto posible.