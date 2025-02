Casale se acordó de Millonarios vs Palestino vengó de Rafa Cifuentes tras la eliminación de Santa Fe

Independiente Santa Fe quedó eliminado a mano de Deportes Iquique de la Copa Libertadores y muchos se acordaron del enfrentamiento que tuvo Millonarios a Palestino durante la Copa Libertadores 2024, también con saldo favorable para los chilenos.

Lo curioso es que, en aquel entonces, Rafa Cifuentes se había burlado de su amigo Antonio Casale por decir que Palesino era “el comodín del grupo”, pero ahora, el periodista de RCN demostró que ‘el que ríe de último, ríe mejor’, así que se desquitó del periodista santafereño.

Antonio compartió un video que grabó un día antes del partido de Santa Fe vs Deportes Iquique en el Estadio Metropolitano de Techo, donde Rafa Cifuentes dejó claro que no había manera de que el ‘León’ no clasificara a siguiente ronda de la Copa Libertadores.

Y ahora que el conjunto ‘Cardenal’ quedó eliminado, Casale no desaprovechó la oportunidad de desquitarse de su amigo, recordando aquel episodio donde él le hizo un meme tras la derrota a manos de Palestino:

Rafa Cifuentes: “Santa Fe no puede perder con un equipo de la B de Chile”

Antonio Casale: “Yo el año pasado perdí con Palestino y tú me hiciste un meme”

Rafa Cifuentes: “Yo te hice el meme porque tú dijiste que era el comodín del grupo”

Antonio Casale: “Pero nunca dije que era de la B de Chile”

Rafa Cifuentes: “Sería impresentable que Santa Fe quedara eliminado, no va a pasar, Santa Fe va a ganar, estoy seguro”

Antonio Casale: “¿Te dio susto, verdad?"

Rafa Cifuentes: “Un poquito”

Hasta el momento, Rafa no le ha respondido, pero sí emitió su editorial, donde expresó su inconformidad ante el planteamiento de Pablo Peirano y también ante los fatídicos cobros de penales de los jugadores que terminó dejando por fuera a Santa Fe de la Copa Libertadores 2025.