“Yo lo veo gordito”, pillaron a Rigo en famosa loma de Sabaneta y así le fue en la subida

Rigoberto Urán apareció para cumplir el reto en la ya famosa loma de San José, en Sabaneta, en la que muchos carros se quedan a mitad de camino y en donde el ciclista se puso a prueba, pese a su retiro.

En los últimos días ha ganado trascendencia este sector del Área Metropolitana de Medellín por una cuenta de redes sociales con muchos seguidores que se enganchan a ver si los vehículos logran su cometido o no.

Son muchos los carros, de todas las marcas y colores, los que quedan a mitad de subida y les toca regresar al no poder lograr el cometido. Ahora, fue el exdeportista el que se le midió al reto.

Rigoberto Urán en loma de Sabaneta

Fue el propio excorredor el que compartió en sus cuentas oficiales su osadía, eso sí, con el relato original del hombre que narra la travesía de los autos.

De entrada, desde la ventana de su apartamento, el narrador dejó saber: “Ay, yo lo veo como gordito. ¿Este güevón sí ira a ser capaz de subir?”.

Mientras Rigo fue emprendiendo la subida, las sensaciones no se veían de la mejor manera a la distancia: “Empezando ya se quedó. No parcero. Con razón estaba como con miedo. ¿Sube o no sube? Lo veo quedado”.

“Ya lo vi mamado… Ya se le van a explotar las piernitas. Yo sí lo vi como más gordito”, señaló el narrado más adelante.

Sin embargo, de a poco fue ganando terreno: “pero vea que ahí va. Velo, el gordito retirado sí subió”.

Tras lograr el objetivo, el propio Rigo dejó saber que “Cuesta mucho. No sé cuánto tendrá, pero terminé con el corazón en la mano. Tengo la sensación de cuando terminábamos una etapa en el Tour de Francia o la Vuelta a España”.

Con el corazón en la mano y bastante agotado, Rigoberto Urán lo dejó todo, pero demostró que todavía tiene más fuerzas que muchos carros y logró coronar la famosa loma de San José en Sabaneta, Antioquia.