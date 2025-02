Fortaleza nos llenó de dudas existenciales a todos con presentación de su equipo femenino

Fortaleza CEIF dio a conocer la plantilla de su equipo femenino para esta temporada 2025 y, fiel a su estilo, la rompió toda con el ingenio en el que pusieron a pensar a todos con grandes interrogantes.

PUBLICIDAD

Una a una, las jugadoras del equipo profesional pasaron ante la cámara y lejos de algo cuadriculado, su presentación en sociedad llegó de la mano de preguntas bastante curiosas.

Las dudas existenciales de las jugadoras de Fortaleza

Porteras

María Manrique: ¿Por qué el planeta tierra se llama así, si tiene más agua que tierra?

Camila Chuquen: Si pinocho dice que le va a crecer la nariz, ¿Está diciendo la verdad o está diciendo una mentira?

Sofía Hernández: Si hay preguntas sin respuestas, ¿hay respuestas sin preguntas?

Defensas

Mileidys Saens: Si no debemos hablar con extraños, ¿cómo hacemos amigos?

Mariana Martínez: Si estoy recibiendo el wifi de una iglesia, ¿estoy recibiendo la señal del señor?

PUBLICIDAD

Gabriela Sánchez: Si naces sordo, ¿En qué lenguaje piensas?

Nicole Montoya: Si la ropa de lana se encoge cuando la lavan, ¿Por qué cuando llueve, la oveja no?

Mercedes Medina: Si dormir es bueno para el cerebro, ¿Por qué en el colegio no nos dejan dormir?

Sara Bohórquez: Si una persona me dice que no le haga caso y no le hago caso, ¿le estoy haciendo caso?

Vea acá: Video desde la tribuna captó que José Caldera agarró a Radamel Falcao de juguete

Gabriela Fonseca: Si el veneno está vencido, ¿Envenena más o envenena menos?

Ana María Gaona: Si mi perro es hiperactivo, ¿puede comer concentrado?

Valentina Bejarano: ¿Cada día que vivimos es un día más de vida o uno menos de vida?

Karla Godoy: ¿Dónde está la otra mitad del medio oriente?

Volantes

Danna Perdomo: ¿Si hay más allá, habrá menos acá?

Gabriela Ramírez: Una persona que no puede ver, ¿Cómo sabe hasta cuándo limpiarse?

Isis de la Cruz: Si los carros tienen carriles y los trenes tienen vías, ¿por qué los carros se desvían y los trenes se descarrilan?

Sara López: Si yo soy el único que se sabe la contraseña de mi tarjeta, ¿Por qué el banco sabe cuando me equivoco?

Jackeline Fonseca: ¿Un agujero es un vendedor de agujas?

Sharon López: ¿Por qué la lava se llama lava, si no lava?

Laura Navarro: ¿Por qué diciembre está cerca de enero, pero enero está lejos de diciembre?

Anyela Rubiano: Si la música se reproduce, ¿por qué no tiene hijos?

Atacantes

Saray Agudelo: ¿Si me ahogo y lloro, me desahogo?

Sofía Torres: Si los gatos comen ratón, ¿por qué no hay comida para gatos con sabor a ratón?

Verónica Santana: ¿Qué cuentan las ovejas pa’ poder dormir?

Dayanna Beltrán: Si tengo un hijo cura, ¿Es mi padre o es mi hijo?

Nikol Bedoya: Si le compro un seguro de vida a mi gato, ¿cuántos le compró?, ¿Uno o siete?