“No pelea una herencia”: César Augusto se exasperó con futbolista de Once Caldas

Once Caldas está en un gran momento y luego de vencer a Águilas Doradas en la sexta fecha del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay 2025-1, se ubicó parcialmente en la primera posición de la tabla.

Sin embargo, César Augusto Londoño no pudo disimular la desesperación que le provocó Hugo Dorrego, el futbolista uruguayo, quien, según el periodista, no aporta en nada.

Pese a que el ‘Blanco Blanco’ está atravesando un buen momento bajo las órdenes de Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera, no todo es positivo, pues el extremo uruguayo, Hugo Dorrego, no salió bien librado, especialmente por la crítica de César Augusto Londoño.

Según el periodista de ‘El Pulso del Fútbol’ de Caracol Radio, no es un factor diferencial el uruguayo en el terreno de juego, no solamente hablando de la influencia con el balón, sino porque no aparece tampoco al momento de recuperar el balón:

“Hugo Dorrego (31) no le aporta nada al Once Caldas, camina la cancha, no recupera un balón, no pelea una herencia, no pasa la línea de la pelota y la única virtud mostrada es que más o menos le pega bien al balón. No parece uruguayo”.