“Quiere no cumplir su palabra”, Vélez reveló advertencia a Jaramillo para que suelte la Dimayor

Carlos Antonio Vélez reforzó su idea de que Fernando Jaramillo se quiere atornillar a su cargo de presidente en la Dimayor, pero que la oposición ya tiene una carta bajo la mesa en caso de que insista y esta lo dejaría mal parado.

PUBLICIDAD

La División Mayor del Fútbol Colombiano tiene citada Asamblea Extraordinaria para el próximo 25 de febrero en donde el objetivo central es la entrega del cargo de presidente por parte de Fernando Jaramillo, sin embargo, se refuerza la teoría de que hay dobles intenciones desde varios sectores con dicha reunión.

Ya Carlos Antonio Vélez había señalado sobre dicha reunión “Hay presidentes que no están de acuerdo con esto y que creen que es una encerrona”, porque “va a aparecer alguien de los que respalda a Jaramillo a decir: ‘¿Hombre, por qué no le pedimos al presidente que se quede?’”.

A Jaramillo le sacarían los trapitos al sol en Dimayor

Ahora, este viernes 21 de febrero, el analista siguió hablando del tema, dejando un candidato descartado.

“Anticipos: parece ser que la candidatura de Zuluaga sucumbió. No tiene los suficientes votos. En este momento no hay un candidato firme. Está recontradividida la Dimayor, que no es ninguna noticia nueva”, señaló.

E insistió con que “Jaramillo aspira a quedarse. Quiere no cumplir con su palabra de irse el 28 y buscaría el martes prolongar su estadía hasta el 11 de marzo y que ese día se decida otra cosa, incluso que, si no hay candidato, él no tendría ningún problema”.

Vea acá; “Hay varios interesados”, anuncian nueva movida respecto a Fernando Jaramillo en la Dimayor

PUBLICIDAD

Filtrando que ya se habla de destapar una auditoria: “Eso ha desatado tanto fastidio que han anunciado que, si insiste Jaramillo en quedarse, van a sacar públicamente la auditoria que se le hizo a la Dimayor. Eso quiere decir que, supongo, creo, que es que hay algo que compromete al presidente. No sé qué sea, pero parece que le han dicho: ‘usted no se puede quedar, así sus amigos lleguen a la Asamblea a dejarlo: no’”.

Sin embargo, “Los estatutos dicen que el 1 de marzo, Jesurún debe ser el presidente por 30 días, pero eso no lo quieren varios clubes que porque él tendría mucho más poder. Temen algunos que pueda poner ahí a Iván Novella, pero él es quien maneja todo lo referente a Selección y no lo van a mover”.

Cada día más cerca la famosa Asamblea Extraordinaria de la Dimayor y Carlos Antonio Vélez cada vez refuerza más su idea de que Fernando Jaramillo planea no soltar su cargo de presidente.