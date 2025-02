“Me daba vergüenza”: Falcao recordó el recibimiento de sus compañeros de Millonarios

La llegada de Falcao a Millonarios fue todo un hito para el fútbol colombiano, pues no cabe duda que es uno de los mejores jugadores en toda la historia de nuestro país, y así lo reconocen tanto sus compañeros como sus rivales.

Entonces ‘El Tigre’ explicó cómo fue su llegada al cuadro ‘Embajador’ y por qué le dio pena en la manera como lo recibieron.

Falcao fue muy sincero al momento de señalar que sus compañeros lo recibieron con la mejor intención y de la mejor manera, pero con un grado de admiración tan alto que se sentía avergonzado, aunque también entendía que fue durante muchos años un ejemplo a seguir para muchos jugadores que recién están comenzando su carrera:

“Me daba vergüenza, entiendo que muchos son muy jóvenes y para muchos seré un referente de niño, el respeto que me mostraron desde el principio a veces me daba vergüenza. Al comienzo intentaba romper el hielo, mostrarme cercano, que era normal, a mí de joven también me pasó”.

El ‘Tigre’ confesó que él también vivió esa etapa de la admiración a sus compañeros, tal como le pasó en River Plate:

“Con Marcelo Salas, con Gallardo, con Ariel Ortega. Yo los veía en mundiales o eliminatoria cuando tenía 12 años y luego concentraba con Gallardo, me decía que manejara el control de la televisión, pero yo no. A la 1 am me decía que viéramos una película, pero a los 2 minutos me quedaba dormido. Yo no decía ni una palabra”

Finalmente, Falcao García aseguró que afortunadamente ha podido conectar con sus compañeros y afianzar su relación:

“Ahí entendí cuando llegué a Millonarios, pero yo soy muy normal, sencillo y cada vez tenemos mejor relación”.