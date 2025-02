Presidente de Bucaramanga dejó claro si Rafael Dudamel vuelve o no al equipo

En los últimos días ha ganado fuerza el rumor de un posible regreso de Rafael Dudamel a Atlético Bucaramanga y por esto, el presidente del equipo Óscar Álvarez, no tuvo de otra que responder al respecto y dejar el tema claro.

PUBLICIDAD

Todo se ha derivado por los malos resultados de Gustavo Florentín al frente del cuadro Leopardo que no ha logrado una sola victoria en su proceso e inquieta a muchos de cara a la Copa Libertadores.

Por eso se dio el rumor de que hubo acercamientos con el timonel venezolano que les dio la primera estrella. Al respecto, al directivo le preguntaron y despejó las dudas.

En Bucaramanga están felices con Florentín

Sobre la situación del equipo, Álvarez dejó claro que “Estamos contentos con la parte futbolística del equipo que ha ido mejorando y vamos sumando que es lo importante”.

Vea acá: En Deportivo Cali renunció uno de sus pesos pesados en medio de la crisis

“Nosotros estamos convencidos del profesor Florentín. Estamos convencidos del equipo que tenemos. Es un proceso nuevo en el que él está conociendo a los muchachos. Él es la persona correcta”, reseñó sobre su DT, Gustavo Florentín.

Dudamel no está en los planes de Bucaramanga

Sobre el rumor puntual, el presidente del equipo santandereano respondió: “Al profe Rafael (Dudamel) lo queremos. Es un gran amigo que nos dio la primera estrella y lo llevamos en el corazón, pero no. Nosotros estamos en un nuevo proceso con el profesor Florentín y me parece una falta de respeto hablar de otro nombre. No se ha hablado nada de este tema”.

PUBLICIDAD

“Antes, a don Óscar, propietario del equipo lo criticaban porque echaba muchos técnicos, ahora porque no los sacamos. Entonces, yo no los entiendo. Esa es la molestia que a mí me da que muchos periodistas se presten para generar mal ambiente en la institución”, agregó.

De esta manera queda descartada la versión de que Rafael Dudamel estaría en negociaciones para regresar a Atlético Bucaramanga y todo apunta a que Gustavo Florentín será quien dirija en la Copa Libertadores al Leopardo.