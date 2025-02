“Les cuesta controlar una pelota”: Casale señaló a futbolistas de Millonarios que impiden competir al máximo nivel

Antonio Casale no puede creer lo que vio durante el partido Millonarios vs Medellín. No tanto la derrota del ‘Embajador’, sino el bajo rendimiento de algunos futbolistas, así que aprovechó su espacio en F360, el programa de ESPN, para señalar a aquellos jugadores que le impiden al equipo competir al máximo nivel.

El periodista, quien no ha ocultado en ningún momento que es hincha de Millonarios, puso en evidencia su molestia porque dejó claro algunos jugadores no están a la altura de otros como Falcao, Leo Castro o Daniel Cataño.

Tanta fue la molestia de Antonio Casale que aseguró que así es imposible competir contra rivales de buen nivel:

“En Millonarios hay futbolistas a los que les cuesta controlar una pelota. No vamos a hablar de tirar un centro bien porque eso es imposible

En el fútbol moderno sin laterales y extremos no se puede ser profundo y si tienen problemas de control de balón, para no hablar de los problemas defensivos, estamos hablando del ABC, ni siquiera estoy hablando de tácticas o del sistema de juego, el ABC cuesta, entonces cómo vamos a hablar de algo más.

Esto para partidos de rivales contra menor nivel puede que funcione y lo ganas al final 2-1, te metes a los ocho y compites, pero cuando te encuentras con un rival que tiene buen pie, porque Medellín no entregó ninguna pelota mal. Si lo primero no está, ¿Qué le vas a decir a Falcao, al entrenador, a Cataño, a Leo Castro que hacen su trabajo bien?

Los otros no creo que no sepan, están presionados, inconformes, no sé qué pasa, pero hoy control de balón es lo único viable en el fútbol".