Álvaro Montero decidió dar un giro importante a su carrera que podría alejarlo de Millonarios

Uno de los arqueros más importantes de todo el Fútbol Profesional Colombiano es el gran Álvaro David Montero Perales, jugador que lleva bastantes temporadas siendo una de las figuras de Millonarios, así como lo fue en su paso por el Deportes Tolima, alzando copas en ambas instituciones. Ahora, parece que el jugador habría decidido tener un cambio de aires que podría afectar al equipo capitalino, pues en medio de su deseo de salir al extranjero, estaría ya dando sus primeros pasos para poder cumplir el objetivo a pesar de su edad, para esto, se confirmó una inesperada noticia que hará eco en lo que resta de la carrera del guajiro.

Sin duda, los problemas para Millonarios parecen no dar tregua, ya que, a pesar de que Alberto Gamero salió de la institución de forma caótica y muchos lo señalaron del fracaso que fue el 2024, la llegada de David González no logró traer mucha calma a la institución, pues los hinchas han manifestado su profundo descontento por lo sucedido en el mercado de fichajes donde el club no pudo asegurar contrataciones estelares y no llenaron la gran cantidad de vacíos existentes en la plantilla, la cual ya ha comenzado a flaquear en el arranque de liga cosechando siete puntos de los doce que han disputado.

Ahora, parece que podría haber un problema a futuro por Álvaro Montero, pues el futbolista decidió cambiar su agencia de representación y ahora forma parte de la empresa ‘Top Champ Manager’, cosa que podría significar una próxima salida del equipo bogotano, dejando un vacío considerable y abriendo un nuevo problema para la plantilla, a pesar de los suplentes actuales. Aunque por ahora no se ha hablado de equipos interesados en el golero de la Selección Colombia, es bastante probable que sus nuevos representantes le busquen salida al exterior.