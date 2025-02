¿Jhon Jader Durán se olvidó de sus raíces? Tío aseguró que no habla con él desde que jugaba en Estados Unidos

Uno de los jugadores más importantes de la Selección Colombia en los últimos años a nivel internacional es el delantero Jhon Jader Durán, futbolista que gracias a sus actuaciones destacadas en Envigado, pudo dar el salto a la MLS, donde no tardó en llamar la atención de un grande de Europa, el Aston Villa. Tras su inesperada transferencia al fútbol árabe en las últimas semanas, han sido miles las person as que han salido a criticar al futbolista por diversos motivos, entre ellos, por haber ‘abandonado’ a su tío, quien afirmó en una entrevista que no ha tenido comunicación con Durán desde que este jugaba en el fútbol de Estados Unidos.

Y es que uno de los personajes más importantes en la formación del aclamado futbolista colombiano fue Oswaldo ‘La Sombra’ Durán, tío del mismo que contribuyó en el desarrollo de Jhon Jader antes de llegar a las divisiones menores del Envigado. En medio de una entrevista dada a Caracol Radio, el familiar del jugador dio las siguientes palabras que despertaron la polémica entre los aficionados y seguidores de la ‘Tricolor’:

“Una entrevista, donde él decía que estaba aburrido, en Estados Unidos, lo llame y le dije papi, mándame una foto del camerino donde te estás cambiando y yo te mando donde yo te entrenaba, yo lo entrenaba en la cancha intermunicipal de Itagüí, unas condiciones muy malas porque yo buscaba una cancha para formar, y había huecos, perros, había mucha cosa no deseadas, y que él estuviera aburrido donde estaba me parecía raro, él se abrió y me dijo que sí, comparamos esas cosas y vimos que ese era el camino, el camino era estar tranquilo, agradecido con dios, porque nuestra familia para obtener cosas le ha tocado trabajar muy duro, para tener un carro una casa, una empresa... Él me dijo tío, perdóneme, no vuelvo a hacer eso, esa fue la última vez que hablé con el niño, nunca más volví a hablar con él, dios lo bendiga y que le vaya muy bien. Yo no puedo decir que él se olvidó de nosotros, mi ilusión principal era ayudar al ser humano en ese momento... yo quiero que a él le vaya muy bien y que dios lo bendiga siempre, donde esté”.