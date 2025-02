Refuerzo extranjero llegó al FPC gracias a que se ofreció en publicación de Facebook

La de Eric Krame, jugador uruguayo que llegó este año a Unión Magdalena, es una de esas historias bastante llamativas en el fútbol ya que él nunca había jugado como profesional y su fichaje se dio gracias a que se ofreció con una publicación de Facebook.

Una entrevista publicada por el diario El País de Uruguay recoge la historia de superación del uruguayo de 25 años que ya debutó y hasta marcó gol con el cuadro de Santa Marta en el que fue su segundo duelo, ante Independiente Medellín.

Su vida cambió por completo porque solo hasta unas horas antes de viajar a Colombia, el ahora jugador profesional, se ganaba a vida parqueando carros en un edificio en su país.

De acomodador de carros a jugador profesional

“Antes de venir para acá estaba de playero (acomodador en un estacionamiento) en un edificio, hacía de 15:00 a 23:00. Incluso cuando sabía que me venía, seguí trabajando hasta el último día. Era un poco complicado el tema del trabajo, pero cuando tenía la oportunidad de alguna changa, laburaba”, detalló el jugador en la mencionada entrevista.

Eric Krame llegó a Unión Magdalena por mensaje en Facebook

Él mismo contó esta anécdota casi irreal con un posteo suyo que en parte detallaba: “Si es algo real, puedo viajar a donde sea” y aunque parezca chiste, alguien lo leyó, lo tomó en serio y fue a verlo.

Fue un compatriota suyo que jugó en el Ciclón Bananero, Gustavo Iturburo, el que vio la publicación y se fue a verlo, porque le había recomendado un jugador de esas características: “Me llamó un viernes por la noche, al otro día ya tenía el visto bueno del profesor Jorge Luis Pinto y hubo una semana para arreglar la estadía y los papeles”.

Luego vino otra sorpresa, el salario que le ofrecieron: “Cuando pregunté lo que me ofrecían dije: “¡Pará, es un montón!”.

Volviendo a su publicación en la red social, Eric señaló que no imaginaba que saliera tan bien: “Me imaginaba capaz una Segunda División de Uruguay como mucho. Por momentos pensaba, quién va a querer a un jugador de OFI que todavía no ha debutado ni siquiera en la B, quién le va a dar oportunidades, y mucho menos en el exterior”.

Las sorpresas han seguido para él, porque pasar de ser aficionado a tener las comodidades de un equipo de primera es algo que lo motiva: “Acá en el entrenamiento tenés fotógrafo, gente que te lava, seca y deja todo ordenadito para cuando llegas, tenés agua, energizante, salís de cada partido y tenés hielo y masajes. Es otra realidad. Sabes que estás viviendo de esto y estás bien comido, descansado y cuidado. No podes no rendir”, reseñó en la entrevista.

Eric Krame está cumpliendo en Unión Magdalena su sueño de ser jugador profesional y está cumpliendo con creces, además, deja claro que la persistencia tiene sus frutos y hasta un mensaje de Facebook le terminó ayudando para llegar al fútbol colombiano.