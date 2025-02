¿Cuándo podría volver a jugar David Mackalister Silva con Millonarios tras su lesión de ligamento y menisco?

Millonarios ha tenido un comienzo de temporada 2025 muy bueno en la Liga BetPlay Dimayor, consiguiendo 7 puntos en 3 partidos. Su primer encuentro tuvo que ser pospuesto por problemas en el estadio del Unión Magdalena. Aunque los hinchas tenían dudas sobre el equipo, ya que no hubo grandes contrataciones, su rendimiento en la liga ha hecho que muchos cambien de opinión. Sin embargo, la lesión de David Mackalister Silva ha provocado que se vuelva a hablar de la salida de Juan José Ramírez, ya que él podría ser un gran reemplazo, teniendo en cuenta que la lesión del capitán “embajador” es grave y podría dejarlo sin jugar durante varias semanas.

El equipo ‘albiazul’ comunicó oficialmente la baja del futbolista a través de un comunicado que expresaba lo siguiente: “Millonarios FC informa que, el jugador David M. Silva presentó, en el partido jugado en Villavicencio contra Llaneros FC, un trauma en su rodilla izquierda. De acuerdo a ello, se le realizó la respectiva resonancia donde se evidenció un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla grado 2 y una lesión del menisco interno. El jugador inició trabajo de recuperación en fisioterapia. Su incapacidad se determinará según evolución. ¡A ‘Macka’ le deseamos pronta recuperación y su regreso a las canchas!“.

A pesar de que las lesiones de meniscos y ligamentos suelen carrerar una recuperación de más de tres meses, este caso no es tan grave al ser solo un esguince. Por tal motivo y al confirmarse que no hay rotura, el tiempo estimado de recuperación es de mínimo cuatro semanas, pero podría extenderse entre 6 a 8 para una recuperación total de la capacidad en la rodilla afectada del jugador David Mackalister Silva, quien se perderá la serie de Copa Sudamericana contra Once Caldas en Manizales y prácticamente la mitad del todos contra todos por liga.