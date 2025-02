El ´Tino´Asprilla sigue rabiando por la polémica en el penal que le pitaron a Nacional contra Santa Fe y lo comparó con uno que le hicieron

Uno de los partidos más atractivo de los últimos meses ha sido el de Independiente santa Fe y Atlético Nacional en el estadio El Campín. El juego, que estuvo condicionado por las duras condiciones climáticas que mantuvieron la cancha bastante húmeda y ayudó a la intensidad alta en el partido, contó con cuatro goles solo en la primera etapa, y aunque en la segunda no hubo anotaciones, si se completaron más de 30 remates, algo completamente anormal para el contexto del fútbol colombiano. En medio de la dureza sobre el terreno de juego, se dio una polémica jugada sancionada como penal para el ‘verdolaga’, pero las dudas de mucho parecen haber ofendido al ‘Tino’ Asprilla, quien comparó esto con un video de su época como profesional.

Sin duda, las polémicas alrededor de Nacional en los últimos días con respecto al arbitraje se han tomado las redes sociales. Todo comenzó en el partido de vuelta de la Superliga contra Bucaramanga, donde se le perdonó una tarjeta roja a Alfredo Morelos por un codazo en la cara sobre uno de sus rivales, y posteriormente se expulsó al futbolista Aldair Gutiérrez por una falta al ‘último hombre’.

Ahora, la jugada de penal que se pitó a favor de Nacional contra Santa Fe dio bastante qué hablar, pues, a pesar de que para el central no era punible, el VAR lo llamó y con solo una toma lo hicieron revertir su decisión. En la misma transmisión se mencionó que era algo polémico, por lo que el ‘Tino’ Asprilla no tardó en responder de la siguiente manera: “Yo ayer les comenté que el penalti que le cometieron a Nacional es idéntico al que me hicieron en la Champions contra el Barcelona. Comparen: allá si fue penalti, y acá decían unos sabelotodo que no era“, adjuntando el video de la jugada en cuestión.