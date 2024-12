“Lo invitamos a denunciar”: Pasto fue claro con periodista que sugirió delicada situación en dos partidos

Deportivo Pasto tendrá su último partido de 2024 en su casa ante Millonarios, y aunque ya no tiene ninguna posibilidad de clasificar a la final del fútbol colombiano, sí podría ser el juez que decida cuál equipo de su grupo se clasificará.

PUBLICIDAD

No obstante, el periodista Julián Céspedes aseguró que unos integrantes del equipo ‘Volcánico’ le comentaron detalles delicados que sucedieron en el partido frente a Atlético Nacional y que se repetiría contra Millonarios, así que la institución tuvo que salir a responderle.

Vea acá: Millonarios le hizo especial pedido a la Dimayor antes de la última fecha de los cuadrangulares

“Atentos. Me cuentan varios integrantes del Deportivo Pasto, información muy delicada que estoy informando. No es solo referente al partido de hoy Pasto vs Millonarios, sino también al juego Nacional - Pasto. El camerino está destrozado. En un rato les cuento”, fue el mensaje que escribió Céspedes en sus redes sociales, que despertaron muchas teorías y malestar alrededor de la legalidad del fútbol colombiano.

Por supuesto, Deportivo Pasto no se quedaría de brazos cruzados y le dijo que si tenía información sobre ciertos jugadores, estaba en todo el derecho de poner el caso ante las autoridades, dando a entender que ellos no tienen ninguna información al respecto:

“Lo invitamos a denunciar ante la opinión pública y las autoridades competentes cualquier hecho de demostración antifutbol que no esté alineada a la leal y transparente competencia”.

¿A qué hora juega Pasto vs Millonarios?

La última fecha del cuadrangular A del fútbol colombiano se disputará en simultáneo para garantizar mayor legalidad, así que tanto el partido de Santa Fe vs Atlético Nacional como el de Deportivo Pasto vs Millonarios se disputará a partir de las 7:00 de la noche de este domingo 8 de diciembre.

Cabe resaltar que ambos juegos se llevarán a cabo luego de saber quién será el primer finalista.