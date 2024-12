César Farías denunció que “un malandro” lo amenazó con un puñal en concentración del Junior

Pese a que Junior de Barranquilla sigue vivo en los cuadrangulares y aspira con llegar a la final, muchos de sus hinchas no están conformes con el rendimiento del equipo, hecho que se vio reflejado en la baja asistencia durante el más reciente partido frente a Deportes Tolima.

PUBLICIDAD

El técnico César Farías salió a hablar durante la rueda de prensa y uno de los temas que más llamó la atención no tuvo que ver con el rendimiento del equipo, sino del terrible susto que vivió por culpa de un hombre que lo amenazó con un puñal.

Vea acá: Efraín Juárez dio detalles de la lesión que sufrió Marino Hinestroza, figura de Nacional

Resulta que el estratega venezolano fue muy prudente con sus jugadores y no les quiso contar que al hotel de concentración llegó un hombre con un puñal y en supuesto estado de embriaguez, para confrontar a Farías. Él no se le escondió, sino que lo enfrentó y aunque no hubo muchos detalles, el técnico se sintió satisfecho porque no pasó a mayores:

“Cuando yo llegué al hotel me enfrenté a un malandro, gracias a Dios no pasó a mayores, pero eso no es Junior, Junior es lo que vimos en el banderazo. La ciudad está llena de esperanza. Aquí nadie se rinde y ese es el sentir de todos los jugadores”.

Asimismo, Farías dejó claro que van a seguir soñando con la clasificación a la final pese a que sus posibilidades son bajas:

“A lo largo de 75 minutos hicimos un partido tácticamente bien jugado. Da bronca que te lo empaten así, pero el equipo no se rinde. Santiago estaba convencido de que iba a hacer contacto con la pelota. Es un cierre de película, nos dieron un respiro más. Lo vamos a pelear, lo vamos a luchar. Los jugadores, a pesar del cansancio, están llenos de valentía. Ahora viene el trabajo invisible, tratar de recuperar la mayor energía para la batalla que tenemos en Cali”.