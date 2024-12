Unión Magdalena y Llaneros le plantaron cara a la Dimayor y piden los declaren ascendidos

Llaneros vs Unión Magdalena

Unión Magdalena y Llaneros, campeones de cada semestre y primeros en la reclasificación en el torneo de Ascenso, se pusieron serios al enviar cartas a la Dimayor para pedir que los declaren como ascendidos a Primera División.

Los dos clubes alegan que cumplen con lo estipulado en el reglamento e independiente de disputar la famosa finalísima, el que no quede campeón del año, será el mejor ubicado en la reclasificación.

Sin embargo, está pendiente una Asamblea de Clubes en la que van a aclarar, ya que Real Cartagena ha manifestado que debe haber un repechaje contra el perdedor de la gran final que ellos (terceros de la reclasificación) jugarían.

Ante esto, ambos clubes enviaron oficio al ente que dirige el FPC. El periodista Mariano Olsen señaló que el cuadro de Villavicencio fue el primero en hacer dicho oficio: El club @ClubLlanerosFC presentó carta a @Dimayor solicitando se declare al equipo como ascendido a 1ra división. Además, pide aclarar el punto 4 de la orden del día de la asamblea del 9/12 referida a la necesidad de dirimir la controversia respecto al mecanismo de ascenso”.

Por su parte, el cuadro de Santa Marta también envió su carta al ente y la compartió en sus canales de comunicación oficiales.

Unión Magdalena pide que lo declaren ascendido

“Hemos solicitado al presidente de la División Mayor del Futbol Colombiano – DIMAYOR que con base en el reglamento del Torneo BetPlay I y II 2024 declare ascendido al club Unión Magdalena S.A. a la primera división para el año 2025.

El club Unión Magdalena S.A. cumple a cabalidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable y en especial con las condiciones del parágrafo 4º del artículo 26 del precitado reglamento, el cual sostiene que en el evento que alguno de los equipos campeones de los Torneos Betplay DIMAYOR I y/o II, sea el mismo en ocupar la primera y/o segunda posición en la tabla de Reclasificación Total, será ascendido.

Se concluye que el club Unión Magdalena S.A. cumple plenamente con las dos condiciones estipuladas para ser proclamado como equipo ascendido, de acuerdo lo siguiente:

a) La primera condición del reglamento se cumple dado que el Club Unión Magdalena S.A. se coronó campeón del Torneo Betplay DIMAYOR II el pasado 3 de diciembre de 2024.

b) La segunda condición también se satisface, ya que actualmente el Club Unión Magdalena S.A. ocupa la segunda posición en la Tabla de Reclasificación Total del Torneo Betplay 2024, con 86 puntos.

Es importante resaltar que existe la posibilidad de que Unión Magdalena S.A. alcance la primera posición en la reclasificación, pero matemáticamente no puede descender al tercer lugar , dado que el equipo que se encuentra en dicha posición está tres puntos por debajo del Unión Magdalena S.A. y no tiene opciones de sumar puntos adicionales. Además, Real Cartagena no fue campeón ni finalista de ninguno de los dos Torneos Betplay 2024.

Nuestra solicitud se fundamenta en la normatividad que regula el torneo y en los logros deportivos alcanzados por el Club durante el año 2024.

Finalmente, Unión Magdalena S.A. se encuentra a la espera de un pronunciamiento por parte de la rectora del balompié profesional colombiano”.