Iván Mejía señaló al culpable del fracaso de América: “¿cuál será la cortina de humo?”

Al América de Cali solamente le queda la Copa BetPlay para que su año no sea un fracaso completo, pues aunque dominó la primera fase de la Liga BetPlay 2024-2, pero en los cuadrangulares no pudo ratificar ese nivel y quedaron eliminados a falta de una fecha.

Ante esto, Iván Mejía no se olvidó de Tulio Gómez y le cuestionó el paso a seguir.

El periodista con pasado en Caracol Radio ha demostrado que está pendiente de lo que sucede con América de Cali, así que no ocultó su decepción ante la derrota a manos de Once Caldas, que representó la eliminación sin importar la buena imagen que dejaron en el ‘todos contra todos’.

Entonces Mejía Álvarez no cuestionó ni a los jugadores ni al cuerpo técnico, sino que se fue directamente a la cabeza, y fue contundente con la crítica hacia Tulio Gómez:

“Don Tulio, el pajarito le pregunta: qué sigue, cuál será la cortina de humo? Esto fue un fracaso total”.

América de Cali apostará todo por la Copa BetPlay:

El conjunto ‘Escarlata’ no ha podido conseguir nunca un título de Copa, así que buscará su primer título ante Atlético Nacional, no solamente por el honor de tenerlo en su vitrina, sino también porque representa su única oportunidad de clasificar a torneo internacional el próximo año, pues por reclasificación no le alcanza.

Cabe resaltar que la Copa BetPlay ya no da cupo directo a la Copa Libertadores, sino que es la clasificación hacia la Copa Sudamericana.

El primer partido de la final de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional se llevará a cabo el próximo jueves 12 de diciembre a las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.