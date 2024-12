Álex Mejía dejó claro que la mayor tristeza por salir del Cali no tiene nada que ver con el equipo

Álex Mejía es uno de los mejores mediocampistas que han pasado por varios equipos del fútbol colombiano, entre ellos Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali. En este último fue capitán hasta que fueron eliminados de la Liga BetPlay 2024-2, pues su contrato no fue renovado.

El futbolista que pasó por Selección Colombia concedió una entrevista con Caracol Radio, donde explicó que el aspecto que más tristeza le genera no es tanto lo deportivo, sino la comodidad de su familia.

Mejía aseguró que su balance de este año es positivo, especialmente en el aspecto personal y familia, pues explicó que encontraron una estabilidad que antes no habían conocido.

“Tuve la posibilidad de estar en el Deportivo Cali y, la verdad, yo viví este año feliz. Al igual que a mis hijos, hoy me duele la salida del Cali, porque es la primera vez en tantos años que tras viajes, ir de país en país, cambios de cultura, podemos sentirnos cómodos y felices. Ahora decirles a ellos, que tengo uno de 2 y otro de 9, ‘niños, desafortunadamente no continuamos y tenemos que irnos’. No es fácil, pero lo más importante es ver que aprovechamos el momento”.

De igual manera, Álex contó que no fue fácil afrontar la lucha contra el descenso con el conjunto ‘Azucarero’, pero lo lograron gracias al trabajo de todos:

“Hubo dificultad, hubo angustia, hubo zozobra, desespero. Un montón de situaciones incómodas, que la verdad no fue fácil manejarlas, pero hubo carácter, transparencia, honestidad y nos llenamos de fe. Creímos mucho en Dios y en nuestro trabajo. Cuando se va el profe Hernán, llega Sergio Herrera y nos da algunas herramientas que quizás estábamos necesitando y el ambiente se empieza a componer. A lo último llega el profe Arias, que nos fortalece esas herramientas que Sergio nos había dado y se salva la categoría, obteniendo dos partidos importantes. Al final, eso es lo que nos queda o lo que me queda a mí de salvar la categoría. No es fácil pelear el tema del descenso y más en un equipo grande como el Deportivo Cali, donde se debe estar constantemente dando resultados”.