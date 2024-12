Los jugadores de Santa Fe se perdieron de más de 3.000 millones por su papelón, ¿por qué?

Al cabo de cuatro fechas, Independiente Santa Fe quedó eliminado en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-2, hecho que desencadenó la pregunta ‘¿Qué sucedió con el equipo que fue líder del todos contra todos?’, pues no parecía normal, así que muchos comenzaron a teorizar sobre problemas en la interna del equipo o falta de premios para motivar a los jugadores.

PUBLICIDAD

Sobre ese último tema, Sebastián Heredia dejó claro que no es cierto, pues los directivos del conjunto ‘Cardenal’ habían destinado un presupuesto jugoso en caso que el equipo consiguiera el título que le fue esquivo en el primer semestre de este año.

Más noticias sobre Santa Fe: Santa Fe ya le entregó la carta de no renovación a seis futbolistas y la lista podría aumentar

El periodista de RCN Radio dejó claro que ha preguntado e investigado sobre ese cambio que tuvo el equipo de la primera fase del torneo frente a las semifinales, pero le aclararon que no hubo ningún problema entre jugadores, cuerpo técnico o directivos.

Asimismo, Heredia también sorprendió con la información sobre premios, pues no solamente desmintió la falta de ellos, sino que la cifra que compartió es más de lo que muchos hubieran imaginado:

“Dentro del camerino me dicen que no pasó absolutamente nada. Fuera del camerino me dijeron que el premio de los jugadores de Santa Fe, y lo voy a decir, no me importa, por ser campeones este semestre eran 3.000 millones de pesos y el 30% de la taquilla de la final. Ese era el premio que le había prometido Santa Fe a los jugadores, así que el ‘cuentico’ ese de que no había premios o no se habían pagado, es mentira. Esto es por capacidad o por incapacidad de una nómina limitada, mala, floja, que nunca le pudo ganar a un grande”.