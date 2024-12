“El petardo de Farias”: Óscar Rentería fue claro con el DT del Junior si no llega a la final

Luego de cuatro fechas y a pesar del buen inicio en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-2, Junior de Barranquilla se ubica en la última posición del grupo B con 4 puntos, luego de perder en su más reciente partido contra Once Caldas que se disputó en el Metropolitano de Barranquilla.

Ante esto, el experimentado periodista con pasado en Caracol Radio, Óscar Rentería, no se quedó callado y le recordó su pasado por América de Cali y Águilas Doradas.

Rentería utilizó sus redes sociales para reaccionar a la cuarta fechas del cuadrangular B, donde Junior comenzó ganando gracias a una anotación de Carlos Bacca, pero luego el partido se les salió de las manos y Once Caldas se quedó con tres puntos fundamentales que dejaron mal parado al ‘Tiburón’.

El periodista le dejó claro a César Farías que si no logra meterse a la final del fútbol colombiano con Junior de Barranquilla, firmará su tercer fracaso de manera consecutiva dirigiendo en nuestro país, pues tanto en Águilas Doradas como en América de Cali, tuvo un paso donde no clasificó a la final:

“Qué petardo pegaste Farías en el Metropolitano, no te das cuenta que estás jugando en las semifinales, que caíste ante Once Caldas, en el fortín de Barranquilla, en la sede de Junior. Si no clasificas a la final, otro fracaso más Farías en el fútbol colombiano”.

¿Cuándo es el próximo partido del Junior de Barranquilla?

El cuadro barranquillero tendrá que reponerse si quiere seguir aspirando a clasificarse a la final. Su próximo partido será frente a Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro, este miércoles 4 de diciembre a partir de las 8:30 p.m.

Así está el cuadrangular B luego de cuatro fechas:

1. Deportes Tolima (7 puntos)

2. Once Caldas (6 puntos)

3. América de Cali (4 puntos)

4. Junior de Barranquilla (4 puntos)