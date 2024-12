Eduardo Luis pidió disculpas públicas porque en su programa llamaron simio a jugador de Nacional

Eduardo Luis López no se puso con pañitos de agua tibia y pidió excusas de manera pública en su programa porque en ese espacio, por el que él dijo responde, su hermano trató de simio al jugador Marino Hinestroza de Atlético Nacional.

Todo se dio luego de varios mensajes que le llegaron al relator de Win Sports por el comentario de su familiar y compañero de programa con tintes de racismo que él reconoció y corrigió al aire.

El día anterior, Jhonny, hermano del toxi, reseñó: “A Marino Hinestroza le parece muy reprochable que lo traten de simio, pero después vuelve y se comporta como un simio en ese banderín. Eso es portarse como un simio”.

Eduardo Luis pidió excusas por comentario racista de su hermano

Este martes, con esa situación en contexto, el relator hizo un alto al programa para corregir lo sucedido.

“Ayer ocurrió algo en este programa, cuando yo no estaba de lo que me siento muy avergonzado. Más allá de si lo dije yo o no, me hago cargo porque soy el responsable de este espacio. Cada uno de ellos se hace cargo de lo que dice y saben cuál es mi posición de tener cuidado con el lenguaje y generar violencia”, señaló.

A lo que agregó: “Lo que pasó ayer con mi hermano Jhonny me avergüenza como líder de este espacio. Mi hermano se equivocó claramente. Fue más que imprudente y hasta irresponsable. Yo acá tomo medidas. Lo de ayer tuvo repercusiones y todo rebota en mí. Lo asumo”.

“Tal vez si yo hubiera estado no puedo impedir lo que dijo, pero lo hubiera frenado a tiempo y tomado una posición inmediata. Me quiero disculpar con toda la gente que se sintió con el comentario irresponsable e imprudente”, agregó.

Cerrando con que eso “fue un error innecesario y grave”.

Pedir excusas es de caballeros y aunque el comentario no vino de su parte, Eduardo Luis López se disculpó en nombre de todo su programa por la situación con tintes racistas contra Marino Hinestroza de Atlético Nacional al que allí trataron de comportarse como un simio.