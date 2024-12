Alberto Gamero rompió el silencio tras el penal sobre Falcao en el Nacional vs. Millonarios

En el partido entre Atlético Nacional y Millonarios se presentó una de las situaciones más polémicas de todo el año en el Fútbol Profesional Colombiano. Durante los últimos 15 minutos del juego, el juez central, Carlos Betancourt, sancionó una pena máxima a favor del ‘Embajador’ por una falta sobre Radamel Falcao, que, aunque existió, había un presunto fuera de lugar en la jugada previa, por lo que se debió anular la sanción del central del compromiso. Luego de esto, Alberto Gamero rompió su silencio y habló sobre lo ocurrido en el Atanasio Girardot.

Cientos de personas han manifestado su inconformidad en redes por la no corrección del VAR a la decisión que tomó Betancourt, ya que, para muchos, aquí se definía el clasificado a la final y era un duelo en el que se jugaba el semestre entero para ambas instituciones. Si bien aún Nacional tiene bastantes chances de quedar líder de su grupo, no depende de sí mismo, teniendo en cuenta que suma tres puntos menos que el ‘Embajador’ y que deberá enfrentar al Deportivo Pasto en la siguiente fecha, club que revivió y está dispuesto a dar la pelea para amargarle el rato a los dos grandes, tal y como lo hizo con Santa Fe.

Por su parte, el entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, dio su opinión sobre la jugada más polémica de lo que llevamos de cuadrangulares. En el programa Despierta Win, aseguró lo siguiente: “Lo que es del Cesar, es del Cesar. No me gusta meterme en que esté de acuerdo en que publiquen los audios o no, no estoy de acuerdo con las decisiones de los árbitros o no, si ustedes se dan cuenta, yo no soy polémico, esas son decisiones que se deben de tomar si está acorde a que si lo tenga que hacer o no. En ese aspecto no me quiero incluir. Yo siempre he dicho algo, los árbitros son seres humanos, así como le decimos a los jugadores ‘vamos a entrar a la cancha, a matarnos por nuestra familia’, les aseguro que los árbitros hacen lo mismo”.