“A este par de equipos toda la vida les han regalado” Andrés Marocco tras la polémica en el Nacional vs. Millonarios

El partido entre Millonarios y Atlético Nacional ha dado un golpe sobre el arbitraje en Colombia, ya que, aunque no hay nada confirmado, al parecer se tomó una decisión que favoreció a los intereses de Millonarios para clasificar a la final del fútbol colombiano. Luego del final del encuentro, las redes no tardaron en arder por lo acontecido, tanto así, que incluso varios periodistas optaron por tomar bando y arremetieron contra la Dimayor, Millonarios, Falcao y los árbitros del país. Uno de los que siempre genera controversia es Andrés Marocco, quien aseguró que a los dos clubes siempre les han “regalado”.

Después del encuentro, los programas deportivos de Colombia han girado en torno a la misma jugada, y no es para menos, ya que este duelo definía al que podría ser el clasificado a la final por el cuadrangular A, y con esta decisión polémica, Millonarios se perfila como el gran favorito al título. Incluso, en la mañana de hoy 3 de diciembre, siguen saliendo a la luz videos de varios personajes influyentes en el deporte colombiano expresando su opinión, en su mayoría negativa, sobre la situación arbitral que atraviesa el FPC y que ha conllevado diversos escándalos que la Dimayor no ha sabido solventar.

A través de su cuenta de X, el santandereano Andrés Marocco publicó un video hablando sobre el escándalo que envolvió a Millonarios y a Nacional. Este causó decenas de comentarios por las acusaciones que lanzó el periodista en su publicación: “A mí me parece que había fuera de lugar y que el VAR no debe buscar las hormigas, sino los elefantes... no se les olvide que yo soy hincha del Bucaramanga y que al Bucaramanga lo sacaron los árbitros. Y que este par de equipos muy queridos por todos ustedes, los dos equipos que más hinchas tienen en Colombia al lado del América, toda la vida han recibido, les han regalado, les han dado”.