“A mis 52 años puedo jugar” Iván René Valenciano tras su cambio físico

Uno de los grandes ídolos del Junior de Barranquilla durante las últimas décadas es el bombardero Iván René Valenciano. El delantero representó a la perfección lo que es el sentimiento del aficionado juniorista dentro del terreno den juego, además alcanzó a llegar a la Selección Colombia, cosa que le dio más reconocimiento a nivel internacional, incluso, muchos consideran que Valenciano está entre, los mejores jugadores de la historia de nuestro país, sentado en la misma mesa que Falcao, Higuita o Iguarán. En una entrevista, Iván René habló sobre el cambio físico que tuvo y la posibilidad de retornar al fútbol profesional colombiano.

La afición del Junior actualmente no se encuentra atravesando un buen momento con el equipo, ya que la clasificación a la gran final se ve más lejana que nunca luego de la inesperada derrota ante Once Caldas en la cuarta fecha de cuadrangulares en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Uno de los grandes señalados de este resultado fue el delantero Marco Pérez, a quien le reprochan el cobro de un tiro libre que mandó a las nubes y que ha abierto el debate sobre su salida y el posible reemplazo que podría llegar, cosa que curiosamente, se juntó con las irónicas declaraciones de Valenciano.

En una entrevista realizada por Steven Arce para el diario AS, el ‘Bombardero’ afirmó lo siguiente: “Yo a los 52 años puedo jugar. Me muevo ahí, estoy ahí, hago un movimiento, dámela y remato de media distancia. El problema es levantarte para entrenar todos los días”. Además, el barranquillero fue cuestionado por su impactante cambio físico, incluso, llegando a afirmar que ya no lo reconocen en la calle, y que, incluso, le piden su identificación para corroborar que si se trata de Iván René Valencia, teniendo en cuenta que en su época de jugador, se le veía menos delgado.