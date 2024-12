James Rodríguez cambió de look, pero su situación en el Rayo sigue siendo un calvario

Uno de los jugadores más importantes en la historia de la Selección Colombia es James Rodríguez, mismo que, actualmente, se encuentra en una situación bastante crítica, ya que el entrenador del Rayo Vallecano no confía en su talento y lo mantiene sentado en el banquillo. Por esta situación, miles de personas le han lanzado incontables insultos al técnico español, y han pedido que James sea vendido y que lo dejen ir a un equipo donde pueda jugar y no lo ‘desprecien’ de esa forma. Hoy, Rayo Vallecano jugó y la única noticia diferente sobre el colombiano fue su cambio de look.

PUBLICIDAD

Desde su llegada al Rayo Vallecano, James ha pasado de una mala noticia a otra, esto, lo ha vinculado a varios equipos alrededor del mundo, además de significarle tanto críticas, como mensajes de apoyo. Y es que, aunque muchos no pueden creerlo, el que fue mejor jugador de las Copa América no ve una oportunidad en su equipo, ni siquiera teniendo en cuenta que se están jugando el descenso y que difícilmente en la plantilla hay alguien con uma condición técnica mejor o igual que la del colombiano.

En esta nueva jornada de la liga española, Rayo Vallecano cayó por 2 a 1 en condición de local ante el Athletic Club de Bilbao. La noticia del día para los aficionados del equipo madrileño pasó por la ausencia de James Rodríguez, quien está a punto de cumplir un mes sin ver minutos en el elenco dirigido por Íñigo Pérez y que no da pistas de que esta situación vaya a cambiar. De hecho, en los últimos días, se ha rumorado sobre un posible interés del Inter de Miami en el colombiano, cosa que ilusionó a bastantes aficionados del fútbol, teniendo en cuenta que esto significaría ver a Luis Suárez, Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets y James con la misma camiseta.