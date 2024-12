Este es el estado de salud de Edoardo Bove, jugador que convulsionó en el Fiorentina vs. Inter

El mundo del fútbol se paralizó por completo luego de que el centrocampista Eduardo Bove se desvaneciera en el encuentro entre Fiorentina e Inter de Milán por la Serie A. Este hecho, no solo impactó a aquellos que estaban viendo el juego, también sus compañeros, rivales y hasta el árbitro se dejaron ver conmovidos y al borde de las lágrimas por la situación que atravesaba su colega en el terreno de juego. Pese a que no se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió con el futbolista, la rápida atención de los servicios médicos ayudaron a que esto no trascendiera a algo mucho peor.

PUBLICIDAD

Y es que apenas mientras transcurría el minuto 16 y con el marcador 0 a 0, el futbolista italiano cayó desplomado de forma repentina, generando que por la angustia de los jugadores que estaban cerca de él, los paramédicos de ambos equipos y hasta una ambulancia se acercaran lo más rápido posible, ya que eran evidentes las convulsiones de Bove, quien fue trasladado a un hospital de Florencia donde recibió atención prioritaria. En cuanto al partido, debió ser suspendido por el estado de shock en que se encontraban todos los protagonistas, además de la delicadeza de lo sucedido.

Algunos medios y periodistas han revelado el estado de salud de Edoardo Bove luego de ser trasladado al centro médico. Uno de ellos fue César Costa, quien posteó la siguiente información: “El jugador de la Fiorentina, trasladado en ambulancia al hospital de Florencia tras desplomarse repentinamente sobre el terreno de juego, se encuentra “alerto, consciente y respira de forma independiente”. Pese a que aún se le deben realizar bastantes exámenes, dio un parte de tranquilidad el hecho de que el jugador haya reaccionado y esté respirando por su propia cuenta y no de forma artificial. Se espera que la ‘Viola’ emita un comunicado informando la causa del desplome de su futbolista.