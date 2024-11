Marino Hinestroza retó a la Dimayor por los insultos racistas sufridos en el Millonarios vs. Nacional

Millonarios y Atlético Nacional disputaron uno de los encuentros más importantes de todo el semestre, el cual comenzaría a definir al finalista del grupo A de los cuadrangulares semifinales. Pese a que Pasto y Santa Fe aún tiene chances lejanas, los aficionados del FPC creen que el finalista saldría de alguno de los dos conjuntos que jugaron tan importante duelo. A pesar de la fiesta que se vivió en el estadio El Campín, hubo un reprochable acto de racismo por parte de algunos aficionados hacia el extremo Marino Hinestroza, quien en una entrevista postpartido retó a la Dimayor por sus sanciones.

Cabe recordar que en el pasado el jugador Edwin Cardona fue sancionado por provocar a la hinchada del Medellín al besarse el escudo de nacional antes de cobrar un tiro de esquina, y que el entrenador Efraín Juárez recibió dos sanciones por su polémico festejo ante la afición del DIM y después frente al banquillo de Independiente Santa Fe. Estos hechos causaron una gran controversia en todo el país debido a la rigurosidad del comité disciplinario del FPC, ya que tanto aficionados como periodistas reprocharon los castigos aplicados a los dos hombres del Nacional.

Es por esto, que uno de los hombres de la noche, Marino Hinestroza, se dejó ver bastante molesto por lo sucedido con los hinchas de Millonarios, y le envió un certero mensaje a la Dimayor por sus sanciones: “Le quiero mandar un mensaje a la Dimayor, esperemos que tomen repercusiones, así como toman porque Edwin Cardona besa en escudo, así como toman porque el profesor celebra, quiero ver el comunicado mañana de la Dimayor, de esos tres tipos que me hicieron gestos racistas, que eso si está mal, porque celebrar un gol no está mal, de eso se trata el fútbol, el futbol es alegría y libertad en su máxima expresión... no entiendo cuáles son las leyes del fútbol, porque en el futbol no hay leyes, hay reglas”.