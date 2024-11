Daniel Cataño sorprendió a los hinchas de Millonarios con su revelación: “Estuve a punto de romperme el tendón”

Millonarios acaba de ganar uno de los partidos más importantes que ha afrontado en el año, esto, gracias al resultado obtenido ante Atlético Nacional en el estadio El Campín, donde aseguró su liderato del cuadrangular A con el 2 a 1 final. Varios jugadores dieron declaraciones que generaron bastante controversia en redes sociales luego del encuentro, entre ellos, de las que más se ha hablado es de lo dicho por Marino Hinestroza, y por Daniel Cataño, siendo este último el que más preocupó a la afición ‘Albiazul’, ya que dio detalles sobre la lesión que tuvo durante el semestre que no se conocían y que podían derivar en algo mucho peor.

Y es que el 10 de Millonarios fue una de las figuras del encuentro, ya que influyó en la jugada que derivó en el segundo gol para el ‘Embajador’, ya que fue el cobrador del tiro de esquina donde David Ospina se equivocó y Mackalister se encontró el balón mandándolo al fondo de la portería. Además, Cataño es uno de los futbolistas más queridos por la afición debido a la influencia que tiene en el fútbol del equipo cada vez que está en el terreno de juego.

Justamente Daniel Cataño en sus declaraciones postpartido, fue cuestionado por la lesión que lo mantuvo al margen durante una buena parte del campeonato, ya que muchos no sabían lo que ocurría con el jugador. El 10 hizo una revelación bastante impactante afirmando lo siguiente: “Por primera vez me siento muy bien, ya pude hacer algunas cosas como driblar, correr y alargar. Salí muy contento porque no sentí nada de molestia, los partidos anteriores se me cargaba la zona, le hemos dado manejo con el departamento médico porque no es una lesión fácil, estuve a punto de romperme el tendón, entonces tuvimos que tener mucha mesura en el volver para no cometer un error que nos haga perder lo que queda”.