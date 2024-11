“No le he contado a nadie”: Jorge Luis Pinto estaría que renuncia a Unión Magdalena por problema muy delicado

Jorge Luis Pinto está muy cerca de regresar a la primera división del fútbol colombiano con Unión Madgalena luego de la goleada por cuatro goles que lograron sobre Llaneros en el primer partido de la final del Torneo BetPlay 2024-2.

No obstante, el experimentado entrenador estaría considerando renunciar por un problema que se presentó luego de dicho partido.

Pinto concedió una entrevista en el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio donde contó la situación que lo tiene incómodo en el ‘Ciclón’: “Un problema muy delicado anoche, yo no, los muchachos, hoy no siento los deseos de ir a entrenar. No le he contado a nadie esto, lo siento. No me gustaron los detalles que viví anoche en concentración y no quiero salir a hablar cosas. Estoy golpeado porque a ellos los consentimos, los estimulamos, les damos trabajo para bien de ellos. Lo que pasó en concentración es muy delicado. Que los directivos hablen primero, voy a mirar qué trámite le damos a eso para ver a qué conclusión llegamos”.

Pese a que el director técnico no dio más detalles al respecto, el periodista César Augusto Corbacho ahondó en la información y señaló que fue un inconveniente entre directivos y jugadores por desacuerdo en cuanto a la premiación tras ganar la primera final:

“Llegaron los directivos a la concentración del Unión Magdalena y los jugadores estaban reunidos. Después de ese ‘taquillazo’ de casi 700 millones de pesos ayer, dijeron que les estaban debiendo un premio”, pero la respuesta por cuenta de la directiva no fue la esperada: “todo se hace al final, no sé qué. Entonces los jugadores se marearon”, reveló el periodista.

Asimismo, Corbacho aseguró que el líder de la protesta fue Andrés Felipe ‘El Pecoso’ Correa: “El cabecilla era Andrés ‘Pecoso’ Correa, ese es el líder de todo. Es un jugador con personalidad, carácter y valor civil”, y concluyó al decir que ya tenían el acuerdo listo, pero los jugadores cambiaron sus exigencias tras ganar la final, razón que tendría muy molesto a Jorge Luis Pinto al punto de pensar en la renuncia: “Le tenían arreglado, pero los jugadores aprovecharon el taquillazo para exigir el premio, no dijeron el nombre del directivo que dijo que se cuadra al final. Con la presión de los jugadores, arreglaron 50 millones”.