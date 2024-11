“Lo voy a decir”, Javier Hernández Bonnet detalló quién sacó a Dudamel de Bucaramanga

La salida de Rafael Dudamel de Atlético Bucaramanga sigue generando muchas dudas y Javier Hernández Bonnet se atrevió a sentenciar, según él, qué fue lo que lo que lo sacó del club.

Para todos fue una sorpresa que el entrenador venezolano, que le dio la primera estrella de la historia al cuadro santandereano, se marchara sin siquiera darse la oportunidad de dirigir en la Copa Libertadores a la que había clasificado.

Al respecto, el periodista que es amigo personal del timonel y con el que comparte las transmisiones en el Gol Caracol, dio su versión sobre lo sucedido.

Javier Hernández Bonnet sobre la salida de Dudamel

Fue en el programa Blog Deportivo que el experimentado periodista tocó el tema que mantiene con dudas a muchos.

Lo primero que quiso dejar claro fue: “No quiero contaminar a la mesa de trabajo de Blog Deportivo que tiene la libertad para creer y decir públicamente lo que cree que ha sucedido con Rafel Dudamel”.

“No lo he conversado con él para que la gente no se empelícule y lo digo por algunos periodistas que creen que como él trabaja en el Gol Caracol tenemos la cercanía que evidentemente existe, pero marcada con un profundo respeto donde yo no le pregunto nada de Atlético Bucaramanga (…) así que no se empelículen que ese no es el tipo de amistad que nosotros desarrollamos”, advirtió.

Y como ejemplo puso que “es lo mismo que sucede con Gustavo Alfaro. Si algo nos distingue para poder preservar la amistad es la calidad de la misma que nace de respetar el terreno de cada uno”.

Sin embargo: “Lo voy a decir. A Rafael Dudamel lo saca de Atlético Bucaramanga el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor porque él no rectificó ni presentó el arrepentimiento que querían en los descargos de la reposición y ese mismo tribunal le ratificó la sanción”.

“Tratándose de un equipo sin muchos recursos y que tiene la administración encima, además de la animadversión de los árbitros por las denuncias que ha hecho, pues lo que dijo, siento yo, porque no lo he conversado con él, que dijo ‘me rindo’”, añadió Hernández Bonnet sobre la salida de Dudamel.

Analizando que por eso “Entró en un momento de enorme fatiga al ver que no solo tenía rivales en la cancha, sino que ya se habían presentado otro tipo de obstáculos y principalmente el institucional”.

“Esa es la realidad, vista desde acá. Sin que sea él la fuente de información. Lo percibo, lo siento”, aclaró.

De esta manera, Javier Hernández Bonnet señaló que, según su lectura, la presión de la Comisión Disciplinaria influyó en la salida de Rafael Dudamel de Atlético Bucaramanga.