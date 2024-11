“Que siga festejando”, ‘El Pibe’ Valderrama le envió un mensaje directo a Efraín Juárez

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama le envió un mensaje directo a Efraín Juárez, técnico de Atlético Nacional, luego del tema de la sanción que le habían interpuesto y le pidió que siga celebrando que eso no tiene nada de malo.

Al timonel mexicano le habían impuesto un castigo de dos fechas, que ya fue suspendido, además de una multa, por su festejo en un gol y de hecho fue expulsado ante Independiente Santa Fe por esa misma razón.

Esta situación generó consternación entre los aficionados del fútbol al sentir que se están cohibiendo hasta las celebraciones en el fútbol colombiano.

El Pibe Valderrama respalda que los técnicos celebren

Uno de los que se puso del lado del mexicano fue Carlos Valderrama que publicó un video en el que expresó que celebrar hace parte de fútbol y, de paso, le pidió al mexicano que lo siga haciendo.

“Que siga festejando. Cuando uno marca un gol, uno lo festeja. Él festejó un gol porque ganó el clásico y después festejó el gol a Santa Fe y su equipo ganó. Yo no le veo nada de malo a eso”, dejó en claro.

“Al contrario. El técnico siente. Yo no he visto un entrenador que pierde y salga sonriendo o que vaya a festejar un gol porque va perdiendo. No, no, no. Ellos tienen la libertad de eso”, agregó.

“Hay técnicos que no lo festejan, pero Efraín los festeja. Yo estoy de acuerdo que siga festejándolos. Ese es su equipo. No le he visto nada malo, no ha hecho nada ilegal ni ha matado a nadie. Que siga festejando”, le manifestó.

Clara postura de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama que le dejó un mensaje firme a Efraín Juárez, técnico de Nacional, para que siga festejando como quiera los goles de su equipo y de paso para los otros entrenadores que quieran hacerlo a su gusto.