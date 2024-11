Millonarios recibió noticias sobre Juan Pablo Vargas antes del duelo ante Nacional: ¿Cuándo vuelve?

Millonarios es uno de los equipos que mejor ha empezado estos cuadrangulares semifinales. Si bien no va líder por la diferencia de gol, mañana tendrá un partido crucial para definir el equipo que llegará picando en punta a la segunda vuelta del grupo, la cual se pelea con Atlético Nacional. Aunque no todo son buenas noticias alrededor de ‘Millos’, ya que las lesiones han vuelto a hacer fuerte presencia en la plantilla de Alberto Gamero. Uno de los jugadores que permanece lesionado es Juan Pablo Vargas, central que tras una jugada infortunada con su selección, no ha podido volver a las canchas, aunque ya el ‘Embajador’ recibió noticias sobre la evolución del ‘tico’.

En el duelo ante Independiente Santa Fe, Millonarios sufrió otras dos bajas que se sumaron a Vargas. Se trata del extremo Kevin Londoño y el central Sergio Mosquera. El primero de ellos tendría una complicación más grave que podría hacerlo perder el resto de la temporada, a falta de confirmación oficial, sería un desgarro muscular que lo mantendría un tiempo alejado de los terrenos de juego. Por otro lado, la lesión de Mosquera dio el indicio de ser algo menor; sin embargo, hoy se le estará realizando la resonancia que determinará el grado de la lesión y el tiempo de recuperación, que, para los más optimistas, sería inferior a tres semanas.

Por último, según Guillermo Arango, periodista reconocido por su cercanía al equipo ‘Embajador’, Juan Pablo Vargas estaría listo antes de lo que se creía. Se estima que el defensor vuelva a la convocatoria para el partido del lunes, cuando Millonarios visite a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. Esto significo un alivio para la afición, ya que llevaban semanas esperando que el jugador se recuperara para darle más solidez en defensa al equipo y una opción de salida con pelota dominada.