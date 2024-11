“Ha sido un año muy difícil”: Entre lágrimas se despidió Rafael Dudamel del Bucaramanga

El director técnico más importante en toda la historia de Atlético Bucaramanga, quien llevó al equipo a su primera estrella y a las semifinales de la Copa BetPlay el mismo año se despidió. Rafael Dudamel dijo adiós al ‘Leopardo’, entre lágrimas, para darle prioridad a su familia.

Rafael Dudamel concedió una rueda de prensa en horas de la mañana de este jueves 28 de noviembre, donde hizo oficial su salida de Atlético Bucaramanga, pero no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas, especialmente por los motivos de su decisión.

El estratega venezolano agradeció a cada una de las personas que hicieron parte de su proceso en el banquillo del conjunto ‘Leopardo’, especialmente a los integrantes de su familia:

“Hoy doy por terminado este ciclo deportivo para poder dedicarme a alcanzar el título más anhelado que es disfrutar de mi familia. He querido pedirle a mi esposa que me acompañe porque ha sido un año muy difícil desde lo familiar, no estar cerca de mis hijos y de mi esposa. Tenemos tres hijos, Rafael de 9 años, Salvador 6 de años y Salomón de año y medio. Apenas hace dos días me dijo papá.

Hoy me voy con el corazón cargado de muchas emociones y satisfacciones profesionales, pero hay un lado de mi corazón, de mi vida y de mi alma, que está requiriendo de ese afecto y amor familiar. Ellos también necesitando a papá y al esposo en casa”.

¿Quién será el nuevo técnico del Bucaramanga?

La apuesta de los dirigentes del conjunto ‘Leopardo’ seguramente será continuar con el proceso que conformó de Dudamel. De esta manera, los rumores indican que hay dos opciones en carpeta: Leonel Álvarez y Gustavo Florentín, este último es el vigente entrenador de Deportivo Pasto.