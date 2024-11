¿Se cancela?: El gobierno no entregaría los recursos para el Tour Colombia 2.1 del 2025

Una de las competencias de ciclismo más importantes que se realizan en nuestro país es el Tour Colombia. En este se suele contar con un buen número de corredores reconocidos a nivel mundial, especialmente sudamericanos. La primera edición bajo este nombre se realizó en el año 2019, y desde entonces se dejó de hacer en el 2021, 2022 y 2023 por motivos de pandemia y problemas de financiamiento del evento. En esta oportunidad, parece ser que nuevamente dejará de realizarse por falta de apoyo económico de parte del Gobierno Nacional.

Aunque esta información no ha sido confirmada por la organización del evento, ni por la Federación Colombiana de Ciclismo, la periodista Carolina Castellanos a través de sus redes sociales dio esta mala noticia para todos los seguidores del ciclismo de nuestro país, cosa que desató una ola de comentarios en contra del Gobierno por no apoyar el desarrollo de este tipo de actividades dentro del territorio nacional, además de atacar directamente a los encargados de llevar a cabo del Tour, pues no han querido ceder la organización a otras entidades privadas y que este no dependa de los recursos públicos.

“ATENCIÓN: No habrá Tour Colombia 2.1 en 2025. La noticia la confirman fuentes cercanas al ciclismo. El motivo: el gobierno no entregará los recursos para la competencia. La solución: se buscarán para futuras ediciones dineros de privados”, escribió la periodista de RCN Radio. A la espera de la confirmación oficial por parte de las entidades vinculadas, aún se mantiene la esperanza de que una organización privada se haga cargo de la realización del evento. Aunque, de no ser así, ya se estaría pensando en el Tour Colombia del 2026 para que este pueda estar listo a tiempo y se ejecute igual que la edición de este año, donde el ciclista Rodrigo Contreras salió vencedor.